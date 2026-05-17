Aspettando San Tito, la musica anima i rioni di Casorate

A poco più di tre mesi dal decennale di San Tito, torna l’iniziativa musicale che lo scorso anno aveva coinvolto e animato i rioni di Casorate Sempione. Il Corpo Musicale “La Casoratese” sarà infatti protagonista di un mini tour itinerante che porterà musica e convivialità in quattro diverse zone del paese.

Saranno quattro i concerti in programma, tutti con inizio alle 20.30, pensati per accompagnare cittadini e famiglie verso uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità casoratese. Un’occasione per vivere i rioni attraverso la musica bandistica e rinsaldare il legame tra tradizione, territorio e partecipazione. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio nel Rione San Rocco, nel Cortile Puricelli in via San Rocco 10.

Il tour proseguirà mercoledì 3 giugno nel Rione San Tito, davanti alla Chiesa del Sacro Cuore in via Milano. Terza tappa mercoledì 10 giugno nel Rione Santo Stefano, nella cornice di Villa Masnaga in via Trento 2. Gran finale mercoledì 17 giugno nel Rione Sant’Ilario, alla tensostruttura dell’Area Feste di via XXV Aprile.