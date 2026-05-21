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Lombardia

Assalto a Fino Mornasco nella notte: bancomat fatto saltare con una carica esplosiva

Colpo alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù in via Garibaldi. Gravi danni alla filiale, nessun ferito

Generico 18 May 2026

Notte movimentata a Fino Mornasco dove intorno alle 3 di questa mattina ignoti hanno assaltato il bancomat della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù facendo esplodere una carica esplosiva.

L’episodio è avvenuto in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per un’operazione di soccorso tecnico urgente dopo la violenta esplosione che ha provocato ingenti danni materiali alla filiale bancaria.

Secondo le prime informazioni, i responsabili avrebbero utilizzato un ordigno per far saltare lo sportello automatico. L’esplosione non ha però provocato incendi né coinvolto persone: non si registrano feriti.

Restano ora da chiarire l’entità del bottino eventualmente portato via e le modalità della fuga. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e altri elementi utili per risalire agli autori del colpo.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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