Assalto a Fino Mornasco nella notte: bancomat fatto saltare con una carica esplosiva

Notte movimentata a Fino Mornasco dove intorno alle 3 di questa mattina ignoti hanno assaltato il bancomat della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù facendo esplodere una carica esplosiva.

L’episodio è avvenuto in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per un’operazione di soccorso tecnico urgente dopo la violenta esplosione che ha provocato ingenti danni materiali alla filiale bancaria.

Secondo le prime informazioni, i responsabili avrebbero utilizzato un ordigno per far saltare lo sportello automatico. L’esplosione non ha però provocato incendi né coinvolto persone: non si registrano feriti.

Restano ora da chiarire l’entità del bottino eventualmente portato via e le modalità della fuga. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e altri elementi utili per risalire agli autori del colpo.