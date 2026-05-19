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Assalto armato in una sala slot a Borgomanero: ferito il gestore, presi i rapinatori

Due uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina pluriaggravata e lesioni personali gravissime dopo l’assalto a una sala slot avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Durante la rapina il titolare del locale è stato colpito con alcuni fendenti alla schiena

carabinieri novara

Si è conclusa nel giro di pochissime ore, grazie a una fulminea e coordinata operazione sinergica dell’Arma dei Carabinieri, la drammatica vicenda che nella notte ha interessato la comunità di Borgomanero.

Due uomini, di 33 e 36 anni, sono stati arrestati con le accuse di rapina pluriaggravata e lesioni personali gravissime in concorso.
I fatti si sono verificati dopo la mezzanotte all’interno di una sala slot. Due malviventi, con il volto completamente coperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione nel locale per impossessarsi dell’incasso. Di fronte alla reazione del titolare, i rapinatori lo hanno colpito con alcuni fendenti alla schiena. Dopo l’aggressione i malviventi hanno sradicato la cassaforte del locale, caricandola a bordo di un’autovettura, per poi darsi alla fuga, mentre l’uomo accoltellato veniva immediatamente soccorso dal 118, allertato dalla Centrale Operativa dei Carabinieri e trasportato all’ospedale di Borgomanero in prognosi riservata.

L’attività investigativa è stata una vera e propria operazione lampo. I militari della Tenenza Carabinieri di Borgomanero, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile di Arona, hanno avviato i primi accertamenti sulla scena del crimine.
Attraverso il tempestivo incrocio dei dati raccolti sul posto e il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a individuare in tempo i fuggitivi, tracciandone la direzione di fuga.

Il rapido coordinamento operativo, ha permesso di attivare immediatamente i militari della Stazione Carabinieri di Serravalle Sesia, dove i fuggitivi dimoravano, venendo rapidamente localizzati e successivamente bloccati. Le successive perquisizioni hanno consentito di consolidare il quadro probatorio. Sono stati infatti rinvenuti e sequestrati, ancora sporchi di sangue, gli indumenti utilizzati durante il colpo e diverse banconote, anche queste intrise di sangue.

Inoltre, è stata recuperata la cassaforte asportata, ancora sigillata, contenente circa 7.000 euro in contanti. Presso la sala slot sono stati invece ritrovati i guanti e l’arma da taglio usati per il ferimento.
Nel medesimo contesto operativo, all’interno dell’abitazione di Serravalle Sesia, i militari hanno identificato e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per il reato di favoreggiamento personale, una terza persona, fratello 27enne di uno dei rapinatori, presente all’interno dell’appartamento al momento dell’irruzione.
I due arrestati sono stati quindi portati nella Casa Circondariale di Novara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

 

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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