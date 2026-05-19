Associazione Olga porta a teatro a Milano la testimonianza degli orfani di femminicidio

Lunedì 8 giugno 2026, il Teatro Elfo Puccini di Milano ospiterà la tappa milanese di “Non volevo le scarpe rosse”, l’iniziativa itinerante dell’Associazione Olga – Educare Contro Ogni Forma di Violenza. L’evento, previsto alle ore 20, è dedicato alla memoria delle vittime di femminicidio e alla sensibilizzazione del pubblico su temi di grande attualità, come la tutela degli orfani di femminicidio.

Il progetto si ispira ai grandi talk dal vivo e propone un percorso di ascolto e condivisione, alternando testimonianze personali, dialoghi e momenti di riflessione. «Non è un semplice incontro pubblico, ma un’esperienza di vicinanza emotiva – spiega Gabriella Scaduto, vicepresidente dell’Associazione Olga –. L’obiettivo è trasformare la memoria in consapevolezza e la consapevolezza in responsabilità collettiva».

La serata sarà presentata da Scaduto e vedrà la testimonianza di Giuseppe Delmonte, presidente di Olga e orfano di femminicidio, che dialogherà con ospiti come la giornalista Emma D’Aquino e l’ex magistrato Francesco Menditto.

Un percorso iniziato a Mantova

Il format ha debuttato il 1° dicembre 2025 al Teatro Ariston di Mantova, coinvolgendo centinaia di studenti e migliaia di giovani collegati online. «Quando ho cominciato questo percorso, avevo una storia da raccontare – racconta Delmonte –. Oggi abbiamo creato una rete di scuole e città che condividono questo obiettivo. Ma serve anche una risposta concreta da parte delle istituzioni: per questo chiediamo l’istituzione di un registro nazionale degli orfani di femminicidio».

Verso la serata di gala del 23 giugno

La tappa milanese anticipa il grande evento del 23 giugno, quando Olga consegnerà 8 borse di studio a giovani in condizione di fragilità, in particolare orfani speciali e ragazzi che hanno vissuto contesti di violenza domestica. Le borse sono rese possibili grazie alle donazioni di cittadini sensibili alla causa.

L’evento è realizzato in collaborazione con Donna Moderna, rafforzando un percorso di sensibilizzazione nazionale che negli ultimi mesi ha visto l’Associazione Olga protagonista in diverse città italiane.