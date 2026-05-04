Athlon Run a Castiglione Olona: sport e informazione sulla celiachia con AIC Lombardia

Domenica 10 maggio l’evento sportivo accoglie anche l’impegno dell’Associazione Italiana Celiachia, presente con un desk informativo e ristori dedicati senza glutine per garantire partecipazione e inclusione agli atleti celiaci

Domenica 10 maggio Athlon Run farà tappa a Castiglione Olona con una giornata dedicata allo sport, alla sfida personale e alla partecipazione attiva sul territorio. Anche in questa occasione AIC Lombardia sarà presente all’evento con un desk informativo, per incontrare atleti e visitatori e diffondere una corretta informazione sulla celiachia. (nella foto una passate edizione)

La partecipazione all’iniziativa si inserisce nell’impegno costante dell’Associazione nel promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e qualità della vita. La celiachia, infatti, se correttamente gestita attraverso una dieta senza glutine rigorosa, non rappresenta un limite alla pratica sportiva, nemmeno a livello agonistico.

Quella di domenica sarà il 17° Trofeo Antonello Marandola corsa podistica competitiva e non competitiva a passo libero aperta a tutti inserita nel circuito del Piede d’Oro 2026. Ritrovo: dalle ore 7.30 c/o PARCO MONTERUZZO di via Marconi. Ore 8.45 partenza del Mini-giro (500 m), ore 9.00 Giro lungo (km 9,8) e corto (km 4,8). Iscrizioni: € 5,00 (competitiva/non competitiva) – € 2,00 (nati dal 2010 in poi), entro le 08.45 del 11/05. Le iscrizioni dei gruppi si chiuderanno sabato 9 maggio alle ore 13.00. Preiscrizioni a mezzo mail (athlon.runners@yahoo.it), per informazioni: Nando (339-1209262) – Valerio (328-3078814) – athlon.runners@yahoo.it

La prova competitiva sarà riservata agli iscritti al Piede d’Oro e a tesserati Fidal (o Enti di Promozione) in possesso di certificato d’idoneità sportiva agonistica, ai quali sarà dato un pettorale valido solo per questa gara. I ragazzi nati dal 2011 al 2015 dovranno partecipare al percorso ridotto di 4,8 km. I nati dal 2016 in avanti correranno il mini-giro non competitivo di 500 m.

Per questo AIC Lombardia sarà presente per offrire indicazioni utili su come gestire l’alimentazione senza glutine anche in ambito sportivo, con l’obiettivo di garantire sicurezza, energia e performance adeguate.

Per favorire una partecipazione davvero inclusiva, AIC Lombardia metterà a disposizione sacche ristoro senza glutine dedicate agli atleti celiaci, distribuite su prenotazione.

Per richiederle è necessario compilare il modulo online qui

La presenza ad Athlon Run rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso più ampio che vede AIC Lombardia impegnata a rendere lo sport accessibile a tutti, promuovendo consapevolezza, autonomia e pari opportunità anche per le persone con celiachia.

L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia è nata nel 1979 per volontà di un gruppo di genitori, medici e operatori sanitari che si trovavano a fronteggiare le prime diagnosi di celiachia. È l’organizzazione territoriale di riferimento della Federazione Associazione Italiana Celiachia (AIC) che raggruppa le 21 associazioni regionali.

AIC Lombardia è impegnata quotidianamente nell’organizzazione di iniziative, eventi e progetti a tutela delle persone affette da celiachia e delle loro necessità di avere facile accesso ad un’alimentazione senza glutine corretta e sicura, in casa e fuori casa. Vanta oltre 5.500 soci iscritti ed è presente ai tavoli istituzionali, garantendo aggiornamenti puntuali sulle normative come sui progressi della ricerca scientifica nell’ambito della celiachia. lombardia.celiachia.it