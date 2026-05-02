Atleta di 15 anni investita da un furgone a Gavirate, «Non sappiamo se potrà praticare ancora canottaggio»

Una giovane atleta svizzera di appena 15 anni è stata investita da un furgone a Gavirate nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. L’incidente si è verificato intorno alle 14:00 lungo la strada che conduce al centro di allenamento australiano a pochi passi dal lungolago.

In base alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale di Gavirate, la ragazza sarebbe stata travolta da un furgone in retromarcia impegnato in una manovra durante il servizio di consegna.

La quindicenne ha riportato ferite serie, con diverse fratture multiple al bacino. Al momento si trova in cura all’ospedale di Circolo di Varese in prognosi riservata.

Giovane promessa del canottaggio iscritta in una società svizzera, la ragazza coinvolta nell’incidente a Gavirate aveva già preso parte a competizioni di livello, ottenendo i primi risultati importanti. Un percorso che – come spiega il padre – è ora messo a dura prova.

«Mia figlia – racconta il genitore – è stata ricoverata in terapia intensiva e secondo i medici non potrà muoversi per parecchie settimane a causa delle fratture. Non sappiamo se e quando potrà riprendere a praticare canottaggio».

Nonostante il momento difficile, il padre della ragazza ha voluto ringraziare tutto il personale dell’ospedale e ha lanciato un appello alla cautela. «Al pronto soccorso – racconta – abbiamo incontrato professionalità e gentilezza incredibili. Le professioniste della rianimazione sono spettacolari, così come tutti i medici e gli infermieri che si stanno prendendo cura di lei».

«Spero – conclude il genitore – che ciò che è capitato a mia figlia riesca a sensibilizzare automobilisti e conducenti a prestare maggiore attenzione ogni volta che si mettono dietro a un volante».