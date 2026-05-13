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Saronno/Tradate

Auser Saronno cerca volontari per l’Alzheimer Café: “Non serve esperienza, serve cuore”

Nel mese di settembre l'associazione organizzerà un corso gratuito di quattro ore per formare i nuovi volontari destinati alle attività dell’Alzheimer Café cittadino

Generico 11 May 2026

Auser Saronno ha avviato una campagna per cercare collaboratori da inserire nelle attività dell’Alzheimer Café cittadino, il servizio dedicato al supporto relazionale e sociale delle persone affette da Alzheimer e dei loro caregiver. L’invito è rivolto a tutta la cittadina per trovare nuovi volontari pronti a dedicare tempo, ascolto e presenza alle persone fragili e alle loro famiglie.

«Non serve essere speciali. Serve esserci» è il messaggio scelto dall’associazione per promuovere l’iniziativa.

Un corso gratuito da settembre

Per preparare i nuovi volontari, Auser organizzerà un corso gratuito che prenderà il via a settembre nella sede di via Maestri del Lavoro 2 a Saronno. Il percorso formativo prevede quattro ore complessive tra teoria e pratica e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

L’associazione sottolinea che non sono richieste competenze particolari o esperienze specifiche: «Ogni giorno qualcuno ha bisogno di ascolto. Non di grandi gesti. Solo di presenza, tempo e umanità».

Supporto e relazione per le persone fragili

L’Alzheimer Café rappresenta uno spazio di incontro e sostegno per le persone che convivono con la malattia e per i loro familiari, offrendo occasioni di socializzazione, ascolto e condivisione. I volontari saranno coinvolti in attività di supporto e relazione, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e umano per chi vive situazioni di fragilità e isolamento.

Chi fosse interessato a partecipare al corso o a ricevere maggiori informazioni può contattare Auser Saronno al numero 02 96709009.

L’associazione conclude il proprio appello con un invito semplice ma diretto: «Un’ora del tuo tempo può cambiare la giornata di qualcuno».

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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