Auser Saronno cerca volontari per l’Alzheimer Café: “Non serve esperienza, serve cuore”

Auser Saronno ha avviato una campagna per cercare collaboratori da inserire nelle attività dell’Alzheimer Café cittadino, il servizio dedicato al supporto relazionale e sociale delle persone affette da Alzheimer e dei loro caregiver. L’invito è rivolto a tutta la cittadina per trovare nuovi volontari pronti a dedicare tempo, ascolto e presenza alle persone fragili e alle loro famiglie.

«Non serve essere speciali. Serve esserci» è il messaggio scelto dall’associazione per promuovere l’iniziativa.

Un corso gratuito da settembre

Per preparare i nuovi volontari, Auser organizzerà un corso gratuito che prenderà il via a settembre nella sede di via Maestri del Lavoro 2 a Saronno. Il percorso formativo prevede quattro ore complessive tra teoria e pratica e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

L’associazione sottolinea che non sono richieste competenze particolari o esperienze specifiche: «Ogni giorno qualcuno ha bisogno di ascolto. Non di grandi gesti. Solo di presenza, tempo e umanità».

Supporto e relazione per le persone fragili

L’Alzheimer Café rappresenta uno spazio di incontro e sostegno per le persone che convivono con la malattia e per i loro familiari, offrendo occasioni di socializzazione, ascolto e condivisione. I volontari saranno coinvolti in attività di supporto e relazione, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e umano per chi vive situazioni di fragilità e isolamento.

Chi fosse interessato a partecipare al corso o a ricevere maggiori informazioni può contattare Auser Saronno al numero 02 96709009.

L’associazione conclude il proprio appello con un invito semplice ma diretto: «Un’ora del tuo tempo può cambiare la giornata di qualcuno».