Varese News

Varese Laghi

Auto in panne sotto il sole con un invalido a bordo: «Rifiutati dall’officina, salvati da due giovani»

La lettera di una lettrice sospesa tra l'amarezza per la poca empatia e la profonda gratitudine verso il gesto spontaneo di due ragazzi che ha permesso alla famiglia di ripartire

Generico 25 May 2026

La lettera di una lettrice sospesa tra l’amarezza per la poca empatia e la profonda gratitudine verso il gesto spontaneo di due ragazzi che ha permesso alla famiglia di ripartire

Gentile Direttore,

vorrei condividere con i lettori un episodio accaduto ieri nella nostra zona, perché credo che racconti molto della comunità in cui viviamo, nel bene e nel male.

Mi trovavo con i miei genitori, un cane e una persona invalida quando la nostra auto si è fermata per un problema alla batteria. Ci siamo rivolti all’officina aperta più vicina, chiedendo un aiuto rapido vista la situazione e il sole battente. La risposta è stata un rifiuto brusco, privo di attenzione e di umanità.

Proprio mentre cercavamo una soluzione, due ragazzi che avevano assistito alla scena si sono avvicinati spontaneamente. Con gentilezza e competenza hanno rimesso in moto l’auto, permettendoci di proseguire la giornata e raggiungere il mare.

Il loro gesto, semplice ma prezioso, ci ha ricordato che la solidarietà esiste ancora. E che, anche quando qualcuno sceglie l’indifferenza, c’è sempre chi decide di tendere la mano. A quei due giovani va il nostro grazie più sincero. Sono persone così a tenere viva la speranza.

Cordiali saluti,

Rosanna Giunta

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.