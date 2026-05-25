Auto in panne sotto il sole con un invalido a bordo: «Rifiutati dall’officina, salvati da due giovani»
La lettera di una lettrice sospesa tra l'amarezza per la poca empatia e la profonda gratitudine verso il gesto spontaneo di due ragazzi che ha permesso alla famiglia di ripartire
La lettera di una lettrice sospesa tra l’amarezza per la poca empatia e la profonda gratitudine verso il gesto spontaneo di due ragazzi che ha permesso alla famiglia di ripartire
Gentile Direttore,
vorrei condividere con i lettori un episodio accaduto ieri nella nostra zona, perché credo che racconti molto della comunità in cui viviamo, nel bene e nel male.
Mi trovavo con i miei genitori, un cane e una persona invalida quando la nostra auto si è fermata per un problema alla batteria. Ci siamo rivolti all’officina aperta più vicina, chiedendo un aiuto rapido vista la situazione e il sole battente. La risposta è stata un rifiuto brusco, privo di attenzione e di umanità.
Proprio mentre cercavamo una soluzione, due ragazzi che avevano assistito alla scena si sono avvicinati spontaneamente. Con gentilezza e competenza hanno rimesso in moto l’auto, permettendoci di proseguire la giornata e raggiungere il mare.
Il loro gesto, semplice ma prezioso, ci ha ricordato che la solidarietà esiste ancora. E che, anche quando qualcuno sceglie l’indifferenza, c’è sempre chi decide di tendere la mano. A quei due giovani va il nostro grazie più sincero. Sono persone così a tenere viva la speranza.
Cordiali saluti,
Rosanna Giunta
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