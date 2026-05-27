Autocisterna si ribalta allo svincolo di Busto Arsizio, autista in ospedale a Legnano
L'autoarticolato, che trasportava liquido alimentare, è uscito di strada sulla rampa di collegamento in direzione Malpensa. Una corsia chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso
Un’autocisterna si è ribaltata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio lungo la rampa che collega l’autostrada A8, allo svincolo di Busto Arsizio, con la superstrada 336 in direzione Malpensa.
L’allarme è scattato alle 16.15, quando la centrale operativa di Areu ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale con ribaltamento nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice giallo e un’automedica dell’Agenzia di area vasta di Varese in codice verde, oltre ai vigili del fuoco, giunti pochi minuti dopo con un’autopompa.
Coinvolto nell’incidente un uomo di 39 anni, alla guida dell’autoarticolato. I sanitari lo hanno soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni, al momento, non risultano gravi.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante, verificando che la cisterna trasportava liquido alimentare e non sostanze pericolose. Per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo è stata disposta la chiusura al traffico di una corsia dell’arteria stradale, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione in un orario di punta per gli spostamenti pendolari verso il Varesotto e l’aeroporto di Malpensa. Sulle cause dell’uscita di strada sono in corso accertamenti.
Code in autostrada in direzione Varese
Ancora alle 17.50 si registrano ancora lunghe code in direzione Varese, a partire dallo svincolo di Legnano.
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