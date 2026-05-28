Dietro ogni macchina industriale c’è un sistema che ne governa il funzionamento, ne controlla i processi e permette di monitorare eventuali anomalie. È un lavoro spesso invisibile ma fondamentale per il funzionamento di impianti e linee produttive. Ed è proprio in questo settore che opera da anni Nilo Elettrotecnica, realtà guidata da Luciano Ciniltani e Gianfranco Tonello, specializzata nella realizzazione di quadri elettrici per l’automazione industriale.

Galleria fotografica Automazione industriale, quadri elettrici e software PLC: il lavoro “dietro le quinte” di Nilo Elettrotecnica 4 di 12

Luciano Ciniltani

L’azienda realizza quadri elettrici completi su commessa, seguendo ogni fase del progetto: dalla progettazione hardware, software fino al collaudo finale e alla messa in servizio dell’impianto.

«Il cliente ci fornisce le specifiche della macchina e noi sviluppiamo tutto il sistema – spiega il sig. Luciano. Ci occupiamo della progettazione completa, del dimensionamento, della realizzazione del quadro, delle prove strumentali, verifiche, collaudo e consegna finale con conseguente conformità CE».

Un lavoro altamente personalizzato che porta l’azienda a operare “a singola commessa”, seguendo le necessità specifiche dei costruttori di macchine industriali. Non un prodotto standard, quindi, ma soluzioni costruite su misura per ogni cliente.

Un settore cambiato completamente

Negli anni il mondo dell’automazione industriale si è trasformato radicalmente. Luciano Ciniltani ha vissuto in prima persona questa evoluzione.

«Una volta si lavorava per lo più con sistemi elettromeccanici. Oggi all’interno dei quadri ci sono PLC e pannelli operatore touch screen che permettono di impostare i funzionamenti della macchina, monitorare i parametri e individuare eventuali guasti».

I PLC – computer progettati appositamente per l’ambiente industriale – hanno rivoluzionato il settore grazie alla loro affidabilità e alla capacità di resistere ai disturbi presenti negli ambienti produttivi. Non solo: oggi i sistemi possono anche programmare manutenzioni periodiche e aiutare gli operatori nella gestione degli impianti.

«È un settore in continua evoluzione che richiede attenzione quotidiana – racconta Ciniltani. Occorre continuare a studiare, aggiornarsi e seguire l’evoluzione dell’elettronica e dei sistemi di controllo».

Dall’Italia all’estero

Pur essendo radicata sul territorio, Nilo Elettrotecnica lavora in un mercato internazionale. L’azienda collabora infatti con costruttori di macchine che esportano in tutto il mondo.

«Spesso lavoriamo per aziende che esportano all’estero. I nostri quadri finiscono quindi su impianti utilizzati anche fuori dall’Italia».

Un aspetto che richiede precisione, affidabilità e attenzione agli standard richiesti dal mercato industriale internazionale.

Tra i punti di forza dell’azienda c’è anche la scelta di utilizzare componentistica facilmente reperibile sul mercato, così da garantire ai clienti la possibilità di trovare ricambi in tempi rapidi e senza particolari difficoltà.

Un lavoro “dietro le quinte” ma fondamentale

Quello di Nilo Elettrotecnica è un servizio che spesso rimane in secondo piano ma che diventa indispensabile quando serve risolvere problemi o garantire la continuità produttiva.

«Noi interveniamo quando il cliente ha bisogno di un supporto concreto o quando ci sono situazioni che non riesce a risolvere autonomamente. Seguiamo il cliente anche dopo la consegna».

L’obiettivo per il futuro è chiaro: ampliare il portafoglio clienti e continuare a crescere in un settore sempre più tecnologico e specializzato.

La sfida più difficile? Trovare persone appassionate

Oltre alla tecnologia, c’è però un altro tema che Luciano Ciniltani considera centrale: la formazione delle persone.

«Trovare personale specializzato oggi è molto difficile. La scuola spesso non prepara davvero a questo lavoro e quindi bisogna formare internamente sia dal punto di vista pratico che teorico».

Per il titolare di Nilo Elettrotecnica, però, le competenze tecniche da sole non bastano.

«Quando incontro una persona non guardo solo le capacità. Guardo soprattutto l’impegno, la passione e la voglia di imparare. Questo lavoro bisogna amarlo: se c’è la grinta, poi il resto si impara».

Contatti

Nilo Elettrotecnica s.n.c. di Ciniltani L & C.

Via Sant’Agostino, 13, 21057 Olgiate Olona VA

T. 348 3219732

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