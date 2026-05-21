Sarà fatta a Gallarate l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, uno dei sub morti nell’immersione fatale alle Maldive

Sarà eseguita la prossima settimana, all’obitorio dell‘ospedale di Gallarate, l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, l’istruttore subacqueo morto giovedì scorso nell’Oceano Indiano insieme ad altri quattro sub italiani.

Benedetti era operation manager dell’agenzia Albatros Top Boat di Verbania ed era tra i partecipanti dell’immersione risultata fatale ai cinque sub esperti italiani alle Maldive. La salma è stata composta all’obitorio del nosocomio gallaratese, struttura di riferimento per l’aeroporto di Malpensa, dopo il rimpatrio.

Due periti, anche un esperto di incidenti subacquei

Il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, su delega della procura di Roma che coordina l’inchiesta sui cinque decessi, ha già affidato l’incarico a un primo perito medico legale: il dottor Luca Tajana, dell’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, lo stesso che nel 2011, insieme a Cristina Cattaneo, eseguì l’autopsia sulla salma di Yara Gambirasio.

Tajana sarà affiancato da un secondo perito, in fase di individuazione, specializzato in incidenti subacquei. La procura bustocca sta ultimando in queste ore gli avvisi alle parti: subito dopo verrà fissata la data dell’esame.

L’ipotesi dell’ossigeno ad alta pressione

L’autopsia dovrà stabilire le cause del decesso con particolare attenzione all’ambito in cui la morte è sopraggiunta. Tra le possibili ragioni al vaglio degli inquirenti rientra anche la respirazione, per un periodo prolungato, di ossigeno ad alta pressione: un’ipotesi tecnica che, se confermata, potrebbe inquadrare la tragedia nell’ambito degli incidenti da immersione profonda.

A breve entrerà nel vivo la fase dell’analisi investigativa, anche grazie al recupero di tutta l’attrezzatura dei cinque subacquei, dalle bombole alle GoPro, con le preziose immagini che potranno svelare cosa è davvero successo quel giovedì mattina a oltre 60 metri di profondità.