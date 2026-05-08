Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure e variazioni alla viabilità della prossima settimana

A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A9-CASTELLANZA VERSO VARESE

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Castellanza, verso Varese.

Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo che dalla A9 Lainate-Como-Chiasso immette sulla A8, per chi proviene da Como ed è diretto verso Varese.

Pertanto, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno al km 15+700 immettersi sulla SP527 Bustese in direzione Uboldo/Rescaldina/Castellanza e rientrare in A8 a Castellanza;

per la chiusura del Ramo di allacciamento A9/A8, verso Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Castellanza.

Chi supererà Saronno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8, verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 verso Rho, SS33 del Sempione in direzione Pogliano-Nerviano-Parabiago-Cerro-Legnano-Castellanza, SP527 Bustese in direzione Rescaldina ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Castellanza.

A8 MILANO-VARESE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATE VERSO VARESE

Sulla A8 Milano-Varese, sono terminate in anticipo rispetto al programma, le attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto Busto Arsizio-Gallarate, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 5:00 di sabato 9 maggio.

CHIUSURE SC5 – A8 Milano Varese – A60 TANGENZIALE DI VARESE

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: entrare allo svincolo di Castronno;

verso Varese: entrare allo svincolo di Gazzada.

A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A60

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno.