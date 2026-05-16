Avviso di gara pubblico per servizio di somministrazione lavoro presso il JRC di Ispra

La Commissione Europea – Italia informa della pubblicazione di un avviso di gara pubblico finalizzato alla fornitura di servizio di personale, compreso personale temporaneo – Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte di Agenzia di lavoro interinale per i servizi di ristorazione e i servizi della piccola infanzia gestiti dall’Unità OIB.LS.3 presso la Commissione Europea a Ispra (Varese).

Numero di riferimento: EC-OIB/IPR/2026/OP/0012

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 8 giugno 2026 alle ore 15:00:59 (UTC+02:00), ora dell’Europa orientale/ora legale dell’Europa centrale.

I documenti di gara sono pubblicati in TED – Tenders Electronic Daily, il giornale europeo degli appalti pubblici, e sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente link: CLICCA QUI

Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea – Italia

Persona di contatto: Commissione europea, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu

È inoltre prevista una riunione informativa che si terrà il giorno 20 maggio 2026 alle ore 15:00 presso il JRC di Ispra (VA).

