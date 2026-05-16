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Avviso di gara pubblico per servizio di somministrazione lavoro presso il JRC di Ispra

Pubblicato il bando della Commissione Europea per il servizio di somministrazione lavoro al JRC di Ispra. Scadenza offerte l’8 giugno 2026

Annunci di lavoro

La Commissione Europea – Italia informa della pubblicazione di un avviso di gara pubblico finalizzato alla fornitura di servizio di personale, compreso personale temporaneoServizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte di Agenzia di lavoro interinale per i servizi di ristorazione e i servizi della piccola infanzia gestiti dall’Unità OIB.LS.3 presso la Commissione Europea a Ispra (Varese).

Numero di riferimento: EC-OIB/IPR/2026/OP/0012

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 8 giugno 2026 alle ore 15:00:59 (UTC+02:00), ora dell’Europa orientale/ora legale dell’Europa centrale.

I documenti di gara sono pubblicati in TED – Tenders Electronic Daily, il giornale europeo degli appalti pubblici, e sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente link: CLICCA QUI

Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea – Italia

Persona di contatto: Commissione europea, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu

È inoltre prevista una riunione informativa che si terrà il giorno 20 maggio 2026 alle ore 15:00 presso il JRC di Ispra (VA).

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Pubblicato il 16 Maggio 2026
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