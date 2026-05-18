Azienda leader nelle soluzioni per il packaging amplia il team: aperte quattro posizioni

Veripack Srl, realtà italiana riconosciuta a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il packaging termoformato Made in Italy, sta vivendo una fase di forte crescita ed espansione.

Per supportare lo sviluppo dei prossimi anni, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire stabilmente nel proprio team.

A breve verrà inoltre inaugurata la nuova sede di Gorla Maggiore: una struttura moderna, più ampia e tecnologicamente avanzata, pensata per offrire un ambiente di lavoro dinamico, organizzato e orientato all’innovazione. Un investimento importante che conferma la volontà dell’azienda di continuare a crescere valorizzando persone, competenze e nuovi talenti.

Posizioni aperte

2 Montatori Meccanici

Le risorse si occuperanno di:

assemblaggio e montaggio di macchinari industriali secondo disegno tecnico;

installazione dei componenti;

supporto alle attività di collaudo.

È richiesta esperienza nel settore dell’automazione, preferibilmente nella costruzione di macchine automatiche, oltre a un’ottima conoscenza della meccanica e della pneumatica.

2 Disegnatori Meccanici

Si richiedono:

esperienza nella progettazione meccanica 2D/3D;

conoscenza preferenziale di ProEngineer/Creo (si valutano anche candidati provenienti da altri software 3D con possibilità di formazione interna);

autonomia operativa;

competenze nella realizzazione di assiemi, distinte basi e messe in tavola;

conoscenze di meccanica, automazione, pneumatica di base e inglese tecnico.

L’azienda cerca persone motivate, precise e desiderose di crescere professionalmente all’interno di un contesto solido, giovane e in continua evoluzione.

Cosa offre l’azienda

Veripack offre concrete opportunità di crescita e formazione, con inserimento in un ambiente stimolante dove innovazione, qualità e collaborazione rappresentano valori fondamentali.

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl

Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore

+39 02 966 71 21

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