Varese News

Lavoro

Azienda leader nelle soluzioni per il packaging amplia il team: aperte quattro posizioni

Veripack Srl, azienda italiana leader nel packaging termoformato, cerca 2 montatori meccanici e 2 disegnatori meccanici per la nuova sede di Gorla Maggiore. Opportunità di crescita e formazione

Annunci di lavoro

Veripack Srl, realtà italiana riconosciuta a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il packaging termoformato Made in Italy, sta vivendo una fase di forte crescita ed espansione.

Per supportare lo sviluppo dei prossimi anni, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire stabilmente nel proprio team.

A breve verrà inoltre inaugurata la nuova sede di Gorla Maggiore: una struttura moderna, più ampia e tecnologicamente avanzata, pensata per offrire un ambiente di lavoro dinamico, organizzato e orientato all’innovazione. Un investimento importante che conferma la volontà dell’azienda di continuare a crescere valorizzando persone, competenze e nuovi talenti.

Posizioni aperte

2 Montatori Meccanici
Le risorse si occuperanno di:

  • assemblaggio e montaggio di macchinari industriali secondo disegno tecnico;
  • installazione dei componenti;
  • supporto alle attività di collaudo.

È richiesta esperienza nel settore dell’automazione, preferibilmente nella costruzione di macchine automatiche, oltre a un’ottima conoscenza della meccanica e della pneumatica.

2 Disegnatori Meccanici
Si richiedono:

  • esperienza nella progettazione meccanica 2D/3D;
  • conoscenza preferenziale di ProEngineer/Creo (si valutano anche candidati provenienti da altri software 3D con possibilità di formazione interna);
  • autonomia operativa;
  • competenze nella realizzazione di assiemi, distinte basi e messe in tavola;
  • conoscenze di meccanica, automazione, pneumatica di base e inglese tecnico.

L’azienda cerca persone motivate, precise e desiderose di crescere professionalmente all’interno di un contesto solido, giovane e in continua evoluzione.

Cosa offre l’azienda

Veripack offre concrete opportunità di crescita e formazione, con inserimento in un ambiente stimolante dove innovazione, qualità e collaborazione rappresentano valori fondamentali.

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl
Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21

Sito | Facebook | Instagram | Youtube | LinkedIn

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 18 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.