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Azzate e i Paesi Bassi, un legame che cerca nuova forma: la Console in visita al Comune

Mascha Baak, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi, ha incontrato il vicesindaco Giacomo Tamborini. Al centro del dialogo: il futuro della Festa Olandese, un possibile riconoscimento De.Co. e l'ipotesi di gemellaggi con scambi culturali e agroalimentari.

Visita console Paesi Bassi ad Azzate

Una visita istituzionale, ma con radici profonde nel territorio. Questa mattina, mercoledì 13 maggio, il Comune di Azzate ha accolto Mascha Baak, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi, per un incontro dedicato al rafforzamento dei rapporti tra il paese varesino e la realtà olandese presente sul territorio. A riceverla, il vicesindaco Giacomo Tamborini.

Il legame tra Azzate e i Paesi Bassi non nasce oggi. Da oltre un decennio la Pro Loco organizza la Festa Olandese, diventata nel tempo un punto di riferimento per lo scambio tra le due culture. Ed è proprio a partire da questa tradizione che il colloquio di questa mattina ha preso forma, aprendo prospettive nuove su commercio, turismo e cultura.

L’incontro ha avuto anche i toni del protocollo: scambio di doni, con Tamborini che ha consegnato alla Console un volume sulla storia del palazzo municipale e la Pro Loco uno sulla storia di Azzate, insieme al classico  Dolce Varese realizzato da una pasticceria del paese. Un gesto che, nelle parole del vicesindaco, vale più di un semplice omaggio: «Abbiamo parlato e condiviso anche il tema della De.Co., proponendo di dare questo tipo di riconoscimento alla Festa Olandese per rafforzare il legame col territorio. E poi ragionare su possibilità di gemellaggi, interscambi culturali e magari anche in ambito agroalimentare».

Visita console Paesi Bassi ad Azzate

La Denominazione Comunale,  strumento con cui i Comuni possono tutelare e valorizzare prodotti e tradizioni locali, è già al centro dell’agenda di Azzate. L’incontro di questa mattina non ha prodotto accordi formali, ma ha aperto un tavolo di lavoro. Gemellaggi, scambi e riconoscimenti istituzionali: Azzate e i Paesi Bassi sembrano voler trasformare una festa di paese in qualcosa di più duraturo.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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