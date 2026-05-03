Azzate si tinge d’arancione: il Koningsdag compie tredici anni e ospita la Console olandese

Il Belvedere di Azzate ha abbandonato per un giorno i suoi colori abituali per immergersi nell’energia vibrante dell’arancione. Domenica 3 maggio, piazza Antonio Ghiringhelli ha ospitato la tredicesima edizione del Koningsdag, la festa nazionale olandese che trasforma ormai da anni il borgo varesino in un vivace angolo di Paesi Bassi.

Galleria fotografica Azzate si tinge d’arancione: il Koningsdag compie tredici anni 4 di 11

Una visita istituzionale di rilievo

L’edizione di quest’anno è stata impreziosita da una presenza speciale: la Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano, Mascha Baak, che ha visitato la manifestazione accompagnata dal vicesindaco Giacomo Tamborini. La sua visita sottolinea il valore di un evento nato dalla sinergia tra la Pro Loco Azzate e l’Associazione Olandese per il Nord Italia (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie), capace di rafforzare i legami tra le comunità internazionali e il tessuto locale.

Tradizioni e “Oranjegekte”

Nonostante il “Giorno del Re” cada ufficialmente il 27 aprile, Azzate ha rinnovato la tradizione con la tipica “Oranjegekte” (la magia arancione), invitando i partecipanti a indossare il colore simbolo della casa reale dei Nassau. La giornata è stata scandita da appuntamenti fissi:

Il Vrijmarkt: dalle ore 10.00, il caratteristico mercatino delle pulci gestito da giovanissimi espositori italiani, olandesi e belgi ha animato la piazza.

Musica e intrattenimento: l’atmosfera è stata scaldata dai menestrelli olandesi, dalle note della It’s all in The Name Rock Coverband e dai giochi tradizionali per bambini, per concludersi con la musica disco di OXiiGEN.

Un itinerario tra i sapori

L’offerta gastronomica ha permesso un vero viaggio nei Paesi Bassi: dalle polpettine di carne (bitterballen) agli hot-dog fritti (frikandellen), fino ai celebri dolci come gli stroopwafels e i poffertjes. La vera novità di questa edizione è stata il gelato speciale allo Stroopwafel, un gusto unico in Italia creato dai gelatai di Azzate appositamente per la piazza.

Il valore per la comunità

Il Koningsdag non è solo folklore, ma un momento di restituzione concreta per Azzate. Grazie alla collaborazione con la comunità olandese, negli anni sono stati realizzati progetti come la fontanella “Il Tulipano” in piazza Ghiringhelli, la scacchiera gigante in Villa Comunale e il finanziamento di corsi di inglese e nuovi giochi per la scuola materna locale.