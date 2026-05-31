“BA Estate”, a Busto Arsizio oltre 150 eventi tra cinema, sport e musica nei quartieri
Presentato il ricco calendario di BA Estate che da giugno a settembre animerà il centro e le periferie con 150 appuntamenti tra musica live cinema all'aperto e serate gastronomiche
Busto Arsizio si prepara a vivere una stagione estiva densa di appuntamenti con il ritorno di BA Estate. Il palinsesto, coordinato dall’Amministrazione comunale, conta già circa 150 eventi che da giugno a settembre animeranno non solo il centro cittadino ma anche i quartieri, coinvolgendo decine di associazioni ed enti locali per offrire un programma adatto a ogni fascia d’età.
Musica, shopping e divertimento in centro
Il cuore della città sarà protagonista di numerose serate, a partire dalla Notte Bianca in programma il 13 giugno con la partecipazione di Roberto Ferrari da Radio Dee Jay. Come da tradizione, i giovedì sera saranno dedicati alla musica e alle esibizioni di ballo, con i negozi aperti per favorire il commercio locale. La rassegna gode del sostegno di sponsor storici come Paglini Store e Agesp Energia, oltre alla collaborazione strategica con Ascom e i comitati dei commercianti per valorizzare il tessuto economico di Busto.
Il cinema e le cene arrivano nei quartieri
Una delle novità principali di quest’anno è rappresentata da “BA Quartieri: serate di cinema”, un ciclo di sei proiezioni itineranti che toccherà zone come Sacconago, Beata Giuliana e Borsano. Si rafforza inoltre l’iniziativa delle “Cene in piazza”, che salgono a dieci appuntamenti distribuiti su tutto il territorio comunale. Gli eventi culturali troveranno spazio anche in biblioteca il martedì, mentre il venerdì sarà dedicato alla musica e il sabato al cinema nel parco di Villa Calcaterra.
Sport, rock e tradizioni
Il calendario sportivo vedrà protagonisti eventi come Busto Arsizio Sport a luglio e Busto Sport per tutti a settembre. Per gli amanti della musica dal vivo, torna BA Rock dal 5 al 7 giugno nel parco del Museo del Tessile, uno spazio dedicato ai musicisti emergenti e ai professionisti del genere. Non mancheranno i momenti istituzionali e religiosi, in particolare per la festa patronale di San Giovanni del 24 giugno, che vedrà la tradizionale cerimonia del Ringraziamento nei rinnovati spazi dell’ex macello.
Informazioni e opuscoli mensili
Per consentire una consultazione più precisa, l’Amministrazione ha deciso di distribuire l’opuscolo cartaceo con cadenza mensile. Il programma completo sarà suddiviso per categorie: intrattenimento, cultura, sport e socialità. Oltre alla versione cartacea, i dettagli quotidiani saranno consultabili sul sito del Comune e sul portale Busto Eventi, garantendo un aggiornamento costante su eventuali integrazioni al già ricchissimo calendario.
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