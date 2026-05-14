Bambini e ragazzi insieme ai fornelli: piccoli chef crescono a Varese

Le classi terze delle scuole primarie Mazzini e Cairoli di Varese hanno partecipato a un laboratorio dedicato all’educazione alimentare promosso in occasione della quarta edizione della Giornata della Ristorazione.

Le attività si sono svolte nei giorni scorsi nelle cucine didattiche di Confcommercio Ascom Varese, trasformate per l’occasione in un vero e proprio spazio esperienziale dedicato al gusto e alla scoperta delle tradizioni culinarie.

Accompagnati dalle insegnanti e dai tecnologi alimentari del Comune, gli alunni hanno sperimentato pratiche da provetti chef ai fornelli, senza trascurare una particolare attenzione alla conoscenza degli alimenti.

«Crediamo molto nel valore educativo di esperienze come questa – commenta l’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio – Permettono ai bambini e alle bambine di imparare attraverso il fare, entrando in contatto con il tema dell’alimentazione in modo concreto, positivo e coinvolgente. La cucina diventa uno spazio educativo dove si impara il rispetto, la collaborazione, il valore del territorio e delle sue tradizioni».

L’iniziativa rientra nel programma della Giornata nazionale della ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio e celebrata il 16 maggio in tutta Italia con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’ospitalità, la qualità della filiera agroalimentare e il ruolo sociale della ristorazione.

Accanto agli chef e consiglieri provinciali Fipe, Gino Savino e Damiano Simbula, coordinati dal presidente provinciale di categoria, Giordano Ferrarese, hanno operato anche quattro studenti della scuola alberghiera De Filippi, considerata una delle eccellenze formative del territorio varesino.

Sono stati proprio gli studenti ad affiancare i bambini nella preparazione di quattro ricette a base di riso, creando un momento di incontro tra scuola, formazione professionale e passione per la cucina.

Dopo il percorso dello scorso anno dedicato all’uovo, simbolo dell’edizione 2025, quest’anno il protagonista delle attività è stato il riso, scelto da Fipe nazionale come alimento simbolo dell’edizione 2026. Un ingrediente ricco di significati culturali, da sempre associato ai temi della vita, della prosperità e della condivisione.

«La ristorazione non è soltanto preparare piatti – sottolinea Ferrarese – ma trasmettere cultura, identità e valori. Coinvolgere i bambini significa far comprendere loro, fin da piccoli, il valore della condivisione, della manualità e del rispetto per il cibo. Il riso, scelto quest’anno come simbolo della Giornata della Ristorazione, racconta perfettamente tutto questo: è semplicità che diventa tradizione, quotidianità che si trasforma in comunità. Per noi è motivo di orgoglio aver riproposto questo progetto insieme alle scuole, al Comune di Varese e alla scuola alberghiera De Filippi».