Bandiere Blu 2026, ecco tutte le spiagge premiate: Sul Maggiore eccelle solo la sponda piemontese. Liguria in testa, Lombardia sale a quattro

Sponda piemontese del Lago Maggiore ancora protagonista delle Bandiere Blu. Nell’edizione 2026 del riconoscimento, assegnato il 14 maggio nella sede del CNR a Roma dalla Foundation for Environmental Education (FEE), sono state confermate le tre località verbanesi che da anni figurano nella lista: Cannobio con il suo Lido, Cannero Riviera con la Spiaggia Lido e Verbania con Fondotoce-Isolino. A queste si aggiunge, sempre in Piemonte ma sul lago d’Orta, Gozzano (Novara) con il Lido di Gozzano.

Si tratta di conferme che pesano per il turismo lacustre dell’Alto Piemonte, area che intercetta una parte significativa anche del flusso varesino e lombardo durante la bella stagione. Le Bandiere Blu sui laghi salgono complessivamente a 23 in Italia, una in più rispetto al 2025.

La Lombardia sale a quattro grazie a Limone sul Garda

Per la Lombardia il 2026 è l’anno della new entry. Tutte e quattro le località premiate si affacciano sul Garda, nel Bresciano, e a quelle già presenti, Toscolano Maderno (Lido Azzurro), Gardone Riviera (Lido di Fasano e spiaggia del Casinò) e Sirmione (Lido delle Grotte), si aggiunge Limone sul Garda, che ottiene il riconoscimento per le spiagge di Tifù e Cola. È l’unico ingresso lacustre dell’edizione 2026 a livello nazionale.

Il quadro nazionale: 257 comuni, 525 spiagge

Nel complesso, le Bandiere Blu 2026 sono andate a 257 comuni italiani, undici in più rispetto al 2025, per un totale di 525 spiagge che corrispondono a circa l’11,6 per cento delle località premiate a livello mondiale. Quattordici i nuovi ingressi, tre i comuni non riconfermati: San Felice Circeo (Lazio), Patù e Castrignano del Capo (entrambi in Puglia). Gli approdi turistici certificati salgono a 87.

La Liguria si conferma regione capofila con 35 bandiere e due new entry, Andora (Savona) e Taggia (Imperia). Seguono a quota 27 la Puglia, che bilancia due ingressi (Morciano di Leuca e Tricase, entrambi nel Leccese) con due uscite, e la Calabria, che cresce in modo significativo con quattro nuovi comuni premiati: Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri.

A quota 20 si attestano Campania, Marche e Toscana, quest’ultima rafforzata dall’ingresso di Monte Argentario. La Sardegna sale a 17 grazie a Teulada, la Sicilia arriva a 16 con i nuovi ingressi di Ispica e Lipari, mentre l’Abruzzo conferma le sue 16 località. Stabili anche il Trentino-Alto Adige a 12 e l’Emilia-Romagna, che sale a 11 con il rientro di Rimini. Il Lazio scende a 10 dopo l’uscita di San Felice Circeo, il Veneto mantiene quota 9, la Basilicata 5, il Piemonte 4, il Friuli Venezia Giulia e il Molise chiudono con 2 bandiere ciascuno.

L’elenco completo delle Bandiere Blu 2026

Piemonte (4)

Cannobio (Lido), Cannero Riviera (Spiaggia Lido), Verbania (Fondotoce-Isolino), Gozzano (Lido di Gozzano).

Lombardia (4)

Limone sul Garda (Tifù, Cola), Toscolano Maderno (Lido Azzurro), Gardone Riviera (Lido di Fasano, Casinò), Sirmione (Lido delle Grotte).

Trentino-Alto Adige (12)

Vallelaghi (Lido Terlago, Tre Faggi), Sella Giudicarie (Roncone), Tenno (Spiaggia Grande), Bondone (Porto Camarelle), Bedollo (Località Piazza), Baselga di Pinè (Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido), Pergine Valsugana (San Cristoforo), Tenna (Spiaggia di Tenna), Calceranica al Lago (Alle Barche/Pescatore/Riviera), Levico Terme (Spiaggia Levico), Caldonazzo (Lido/Spiaggetta), Lavarone (Lido Marzari).

Liguria (35)

Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

Savona: Andora, Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Genova: Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici.

Toscana (20)

Massa-Carrara: Carrara, Massa.

Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio.

Pisa: Pisa.

Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina.

Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Monte Argentario, Orbetello.

Friuli Venezia Giulia (2)

Grado, Lignano Sabbiadoro.

Veneto (9)

San Michele al Tagliamento (Bibione), Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia (Lido e Alberoni), Chioggia, Rosolina, Porto Tolle.

Emilia-Romagna (11)

Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Marche (20)

Pesaro-Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo.

Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana.

Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche.

Fermo: Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone.

Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

Abruzzo (16)

Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

Pescara: Pescara.

Chieti: Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto, San Salvo.

L’Aquila: Villalago, Scanno.

Molise (2)

Termoli, Campomarino.

Lazio (10)

Roma: Trevignano Romano, Anzio.

Latina: Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia, Minturno.

Campania (20)

Caserta: Cellole.

Napoli: Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Anacapri.

Salerno: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati, Sapri.

Basilicata (5)

Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

Puglia (27)

Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta.

Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie.

Bari: Polignano a Mare, Monopoli.

Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno.

Lecce: Lecce, Melendugno, Castro, Tricase, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò.

Taranto: Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta, Ginosa.

Calabria (27)

Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce, Villapiana, Corigliano Rossano, Cariati.

Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola Capo Rizzuto.

Catanzaro: Cropani, Sellia Marina, Catanzaro, Falerna, Soverato.

Vibo Valentia: Parghelia, Tropea.

Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno, Locri.

Sicilia (16)

Messina: Messina, Lipari, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Tusa.

Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Ragusa.

Agrigento: Menfi.

Sardegna (17)

Sassari: Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Badesi, La Maddalena, Palau, San Teodoro, Budoni.

Oristano: Oristano.

Nuoro: Tortolì, Bari Sardo.

Cagliari: Quartu Sant’Elena.

Sud Sardegna: Teulada, Sant’Antioco.

Le 14 new entry 2026

Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri (Calabria); Rimini (Emilia-Romagna); Andora, Taggia (Liguria); Limone sul Garda (Lombardia); Morciano di Leuca, Tricase (Puglia); Teulada (Sardegna); Ispica, Lipari (Sicilia); Monte Argentario (Toscana).

Le 3 uscite

San Felice Circeo (Lazio), Patù e Castrignano del Capo (Puglia).

I criteri delle Bandiere Blu

Dietro al riconoscimento ci sono trentatré criteri aggiornati periodicamente. La qualità delle acque di balneazione è il primo filtro: per accedere alla valutazione devono risultare eccellenti negli ultimi quattro anni sulla base delle analisi delle Arpa. A questo si aggiungono efficienza della depurazione, copertura della rete fognaria almeno all’ottanta per cento del territorio comunale, raccolta differenziata, presenza di personale di salvataggio, abbattimento delle barriere architettoniche, aree pedonali, piste ciclabili, verde urbano e iniziative di educazione ambientale.

Per il secondo anno consecutivo, i comuni candidati hanno dovuto presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità da realizzare nel triennio 2025-2027 su cinque macro-obiettivi: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta al cambiamento climatico. Nel 2026 il 94 per cento dei comuni Bandiera Blu ha lavorato su tutti e cinque gli ambiti, contro l’81 per cento dell’anno precedente.