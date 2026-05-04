Bando del Comune di Saronno per la gestione dell’Art Café: contributi fino a 15mila euro

Il Comune di Saronno cerca un nuovo gestore per l’Art Café di viale Santuario 11 e punta su un progetto capace di coniugare cultura e socialità. È stato pubblicato in questi giorni il bando per l’assegnazione in locazione dello spazio comunale, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta socio-culturale del quartiere.

Il bando è aperto a soggetti privati, associazioni, cooperative ed enti del terzo settore, chiamati a presentare una proposta che valorizzi il ruolo dell’Art Café come punto di riferimento per la città, in particolare per i giovani.

Un progetto per il quartiere Santuario

L’area del Santuario viene indicata come una zona strategica, caratterizzata da «un’alta concentrazione di servizi e da un elevato tasso di frequentazione», soprattutto da parte della popolazione più giovane.

Per questo l’amministrazione intende promuovere «un presidio stabile» capace di offrire iniziative culturali e sociali aperte a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare proprio alle nuove generazioni.

Contributi fino a 15mila euro

A sostegno del progetto, il Comune ha previsto un contributo economico per chi si aggiudicherà la gestione: fino a 15mila euro all’anno per i primi tre anni, che scenderanno fino a 7.500 euro annui negli anni successivi.

L’obiettivo è rendere accessibile la partecipazione anche a realtà più piccole o giovani, favorendo «proposte innovative» in grado di generare ricadute positive sul quartiere e sulla vita culturale cittadina.

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, approvato con determina numero 483 del 30 aprile 2026. La selezione avverrà tramite procedura pubblica con una commissione giudicatrice.

Tutti i dettagli, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saronno.