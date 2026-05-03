“Barattoli… di felicità?”: a Fagnano Olona il teatro per ragazzi torna a emozionare
Domenica 10 maggio la Scuola dell'Infanzia "Tronconi" ospita un nuovo appuntamento della rassegna RaTeRà. Uno spettacolo poetico tra valigie e segreti da scoprire, dedicato ai bambini dai 3 anni in su
La felicità si può davvero comprare? È questo l’interrogativo, sospeso tra poesia e riflessione, che animerà il pomeriggio di domenica 10 maggio a Fagnano Olona. Alle ore 16:00, gli spazi della Scuola dell’Infanzia “Tronconi” in via San Giovanni si trasformeranno in un palcoscenico per ospitare “Barattoli… di felicità?”, nuovo tassello della seconda edizione di RaTeRà, la Rassegna di Teatro Ragazzi che sta animando il territorio.
La magia in un barattolo
Lo spettacolo, scritto e interpretato da Stefania Cringoli e Gian Paolo Pirato, vede protagonista uno strano personaggio che commercia sogni, speranze e desideri chiusi in barattoli di vetro. In un mondo dove sembra che tutto possa essere venduto, la storia narra di come molti siano disposti a dare tutto per un po’ di gioia confezionata, finché qualcuno, nella sua semplicità, non riuscirà a scovare il vero segreto della felicità. Un allestimento scenico fatto di valigie e trasparenze che promette di trasformare il luogo dell’incontro in uno spazio carico di suggestione.
Il progetto RaTeRà
Sotto la direzione artistica di Gaetano Oliva, la rassegna è promossa dal CRT “Teatro-Educazione” in collaborazione con il Patto Educativo Territoriale di Fagnano Olona. L’obiettivo dell’iniziativa non è solo l’intrattenimento, ma l’utilizzo dei linguaggi artistici come strumento per:
Costruire relazioni: Creare ponti tra diverse generazioni attraverso la creatività.
Affrontare tematiche educative: Aprire nuovi sguardi sulla realtà, toccando temi come la gestione delle emozioni, la diversità e il rapporto tra generi.
Valorizzare il territorio: Coinvolgere spazi educativi e urbani come luoghi di dialogo per la comunità.
Informazioni utili
Lo spettacolo è adatto a un pubblico di bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il CRT “Teatro-Educazione” all’indirizzo email info@crteducazione.it o consultare il sito ufficiale dell’associazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.