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“Barattoli… di felicità?”: a Fagnano Olona il teatro per ragazzi torna a emozionare

Domenica 10 maggio la Scuola dell'Infanzia "Tronconi" ospita un nuovo appuntamento della rassegna RaTeRà. Uno spettacolo poetico tra valigie e segreti da scoprire, dedicato ai bambini dai 3 anni in su

Generico 27 Apr 2026

La felicità si può davvero comprare? È questo l’interrogativo, sospeso tra poesia e riflessione, che animerà il pomeriggio di domenica 10 maggio a Fagnano Olona. Alle ore 16:00, gli spazi della Scuola dell’Infanzia “Tronconi” in via San Giovanni si trasformeranno in un palcoscenico per ospitare “Barattoli… di felicità?”, nuovo tassello della seconda edizione di RaTeRà, la Rassegna di Teatro Ragazzi che sta animando il territorio.

La magia in un barattolo

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Stefania Cringoli e Gian Paolo Pirato, vede protagonista uno strano personaggio che commercia sogni, speranze e desideri chiusi in barattoli di vetro. In un mondo dove sembra che tutto possa essere venduto, la storia narra di come molti siano disposti a dare tutto per un po’ di gioia confezionata, finché qualcuno, nella sua semplicità, non riuscirà a scovare il vero segreto della felicità. Un allestimento scenico fatto di valigie e trasparenze che promette di trasformare il luogo dell’incontro in uno spazio carico di suggestione.

Il progetto RaTeRà

Sotto la direzione artistica di Gaetano Oliva, la rassegna è promossa dal CRT “Teatro-Educazione” in collaborazione con il Patto Educativo Territoriale di Fagnano Olona. L’obiettivo dell’iniziativa non è solo l’intrattenimento, ma l’utilizzo dei linguaggi artistici come strumento per:

Costruire relazioni: Creare ponti tra diverse generazioni attraverso la creatività.

Affrontare tematiche educative: Aprire nuovi sguardi sulla realtà, toccando temi come la gestione delle emozioni, la diversità e il rapporto tra generi.

Valorizzare il territorio: Coinvolgere spazi educativi e urbani come luoghi di dialogo per la comunità.

Informazioni utili

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il CRT “Teatro-Educazione” all’indirizzo email info@crteducazione.it o consultare il sito ufficiale dell’associazione.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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