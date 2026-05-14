“Basilicata coast to coast”: il viaggio primaverile dei camminatori di Gallarate

Riceviamo e pubblichiamo, anche quest’anno, il diario di viaggio di un gruppo di gallaratesi su un cammino, quest’anno non storico ma legato a un’idea particolare…

Squadra che vince non si cambia, quindi anche quest’anno il nostro team di camminatori è composto da Mario, Stefano e Cristian.

La meta di quest’anno è la Basilicata, terra di montagne suggestive, borghi ricchi di fascino e litorali spettacolari, l’ideale per chi ama l’avventura e il contatto con la natura. Quale modo migliore per scoprirne ogni angolo se non attraverso una straordinaria traversata da una costa all’altra? È proprio questo lo spirito del cammino “Basilicata Coast to Coast”: un’esperienza emozionante che permette di attraversare la regione immergendosi completamente nelle sue bellezze e nelle sue tradizioni.

Il Cammino trae libera ispirazione dal viaggio lento raccontato da Rocco Papaleo nel celebre film Basilicata Coast to Coast del 2010. La definizione del percorso si basa anche sulle suggestioni presenti negli studi dell’archeologo Lorenzo Quilici, secondo cui la Valle del Sinni sarebbe stata utilizzata già in epoca antica come collegamento naturale tra il Mar Ionio e il Tirreno. A conferma di questa ipotesi, uno dei suoi lavori porta il titolo “Dallo Ionio al Tirreno: il percorso della via istmica della Valle del Sinni”.

Anche questa volta terremo un diario di viaggio giornaliero, per portarvi con noi alla scoperta di questi luoghi affascinanti: stay tuned!