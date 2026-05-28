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Basket scolastico, le “Carminati” di Lonate chiudono al 4° posto in Italia

Rappresentavano la Lombardia nel torneo nazionale. Solo l’ultima gara contro l’Emilia Romagna, poi campione d’Italia, ha interrotto la corsa verso la finale per il titolo

Generico 25 May 2026

C’è molto più di un quarto posto nel risultato ottenuto dall’Istituto Comprensivo “Carminati” di Lonate Pozzolo alle finali nazionali di basket scolastico che si sono tenute a Roma. C’è entusiasmo, emozione, crescita… e soprattutto un’esperienza che resterà nel cuore dei ragazzi per sempre.

La squadra, in rappresentanza della Lombardia, ha partecipato a una competizione di altissimo livello con venti regioni suddivise in quattro gironi. Fin dal primo giorno, 27 maggio, i ragazzi sono scesi in campo con energia e determinazione, riuscendo a vincere il proprio girone: un risultato straordinario che li ha proiettati tra le migliori squadre d’Italia.

Il giorno successivo, 28 maggio, è stato ancora più intenso. Nella fase “Gold”, quella che assegna le medaglie, i giovani atleti hanno affrontato sfide difficili ma entusiasmanti, vincendo due partite su tre. Solo l’ultima gara contro l’Emilia Romagna, poi campione d’Italia, ha interrotto la corsa verso la finale per il titolo.

Non si sono però fermati. Con orgoglio e con il cuore in mano, hanno disputato la finale per il terzo e quarto posto contro la Toscana, giocando una partita combattuta fino all’ultimo, persa di misura con il punteggio di 38 a 32.

La classifica finale ha visto in testa l’Emilia Romagna, seguita da Umbria e Toscana. E poi appunto al quarto posto la Lombardia con l’I.C. Carminati di Lonate Pozzolo.

Ma al termine della competizione, quello che resta negli occhi dei ragazzi non è solo il tabellone, ma tutto ciò che hanno vissuto: i viaggi, le partite, le amicizie nate, le emozioni condivise prima e dopo ogni sfida.
Per molti di loro è stata la prima esperienza a un livello nazionale, un’occasione per mettersi alla prova, affrontare le proprie paure, imparare a vincere, ma anche ad accettare una sconfitta con maturità. Gli atleti delle Carminati tornano con una consapevolezza nuova: aver dato tutto ed essere arrivati tra i migliori.
Gli studenti hanno rappresentato la loro scuola e la Lombardia con grande correttezza, spirito di squadra e passione, dimostrando che lo sport è prima di tutto un’esperienza di crescita.

«È stato incredibile» è il sentimento condiviso. «Un’avventura che non dimenticheremo mai».
L’Istituto Comprensivo Carminati “esprime orgoglio e gratitudine per questi giovani atleti, per il loro impegno e per l’intensità con cui hanno vissuto ogni momento. Un risultato importante, ma soprattutto una bellissima storia di sport, amicizia e crescita”.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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