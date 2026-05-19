Basket, solidarietà e valori: lo Slums Dunk fa tappa all’ITE Tosi di Busto Arsizio

È stata una mattinata fuori dall’ordinario all’ITE Tosi di Busto Arsizio, dove oltre trecento studenti hanno incontrato l’associazione Slums Dunk, realtà nata dalla passione e dall’impegno sociale di due ex giocatori di basket di Serie A, Tommaso Marino e Bruno Cerella.

L’evento, organizzato grazie all’iniziativa di due mamme del comitato genitori, Alessandra Gabriele e Sabrina Confalonieri, ha portato dentro la scuola un messaggio potente: lo sport può cambiare le vite, anche nelle realtà più difficili del pianeta.

L’associazione Slums Dunk opera nelle zone più disagiate del mondo, dalle baraccopoli argentine, terra d’origine di Cerella, ai villaggi del Kenya, usando il basket come strumento di riscatto e inclusione sociale.

Il programma prevede borse di studio per i ragazzi più talentuosi, offrendo loro la possibilità di studiare e giocare in Italia. Proprio uno di questi ragazzi era presente alla mattinata: Javan, giovane keniano che grazie a una borsa di studio dell’associazione ha potuto attraversare l’oceano e costruirsi un futuro diverso.

La giornata ha preso il via in aula magna, con la presentazione dell’associazione e dei suoi progetti. Poi tutti in campo: sul playground all’aperto della scuola, Tommaso Marino e Javan hanno disputato una partita esibizione insieme agli studenti del Tosi, con le cheerleader della scuola a fare da cornice festosa. A dare il via simbolico all’incontro è stata la dirigente Amanda Ferrario, che ha lanciato il pallone a centrocampo tra l’entusiasmo dei ragazzi.

«Come educatori non possiamo che condividere la mission di Slums Dunk – ha sottolineato la dirigente Ferrario– Lo sport non è solo attività fisica e divertimento, ma un potentissimo mezzo di diffusione di valori fondamentali come l’inclusione, il rispetto, la disciplina e l’accettazione della diversità».

La mattinata ha avuto anche una dimensione concreta di solidarietà: gli studenti hanno raccolto scarpe sportive da donare ai villaggi africani e alle comunità argentine seguite dall’associazione, un gesto semplice ma significativo per ragazzi che spesso non ne hanno a sufficienza per allenarsi.

Non si tratta di un appuntamento isolato. L’ITE Tosi si è impegnato a mantenere la collaborazione con Slums Dunk nel tempo, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in progetti all’estero, portandoli a contatto diretto con realtà difficili e dando loro la possibilità di mettersi in gioco in modo concreto al fianco dei loro coetanei meno fortunati.

Una mattina di sport, umanità e apertura al mondo, che ha lasciato il segno.