Basketball Gallarate, l’orgoglio e il nuovo logo per gli 80 anni di attività

Lo sfondo è rosso accesso, il gallo è sempre combattivo e in primo piano riporta le cifre di un anniversario importante. Il Basketball Gallarate (BBG) taglia il traguardo degli ottant’anni di attività e ha presentato un logo speciale che sarà utilizzato dalle diverse squadre per tutta la stagione sportiva 2026-27.

La società, che nel lontano passato vanta anche partecipazioni al massimo campionato italiano, ha sempre mantenuto il proprio numero di affiliazione alla FIP, cosa piuttosto rara dopo tanto tempo e giusto motivo d’orgoglio per chi dirige il club. «Possiamo essere tutti emozionati nel celebrare gli 80 anni della nostra gloriosa società» spiega il presidente onorario Thomas Valentino.

«Il logo che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno è stato creato proprio per commemorare questo anniversario speciale. La società conserva lo stesso codice FIP sin dalla fondazione, avvenuta nel 1946: un segno di continuità, storia e appartenenza che ci rende estremamente orgogliosi».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo del BBG, Luca Ciardiello: «Ottanta anni non si raccontano: si vivono, stagione dopo stagione. La mia storia con questa società è iniziata da bambino sul parquet del minibasket ed è cresciuta fino alla B Nazionale. Oggi, da socio e direttore sportivo, sono orgoglioso di far parte di una realtà che da otto decenni rappresenta una casa per chi ama la pallacanestro».

«Con il lancio del logo degli 80 anni celebriamo tutti coloro che hanno indossato, indossano e indosseranno questi colori: dirigenti, allenatori, istruttori, giocatori e amici che ogni giorno portano avanti questa società con passione e dedizione».