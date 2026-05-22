“Basta bere”, ma i quattro irrompono nel locale a Gallarate e trasformano il furto in rapina: parla il barista aggredito

All’inizio si parlava di rissa, ma invece c’è molto altro dietro all’episodio di ieri sera, giovedì nei pressi delle case popolari di Madonna in Campagna, Gallarate, nella serata di giovedì 21 maggio. Le successive ricostruzioni, tuttavia, hanno chiarito un quadro ben più grave, riconducibile a una rapina impropria culminata in un violento pestaggio.

A fare chiarezza è stato il barista coinvolto, Xu Luxiang, 29 anni, che ha riferito alla Polizia di essere stato aggredito dopo aver tentato di allontanare un gruppo di giovani, presenti da mesi nella zona. Secondo quanto raccontato, nel gruppo vi sarebbero stati anche tre ragazzi di origine albanese, insieme ad altri soggetti.

La serata sarebbe iniziata con l’ingresso del branco nel locale in evidente stato di ebbrezza. «Non volevamo più dar loro da bere, erano già ubriachi e per tutta risposta mi hanno rubato una scatola di accendini. A quel punto gli sono corso dietro e per tutta risposta sono stato picchiato, aggredito da tutti e quattro».

Il fatto si sviluppa in un arco di tempo che va dalle 19 alle 21 quando il gruppo avrebbe chiesto e richiesto da bere, creando disturbo all’interno dell’esercizio. Dopo essere stati invitati a uscire, per un gesto di sfregio avrebbero sottratto la scatola di accendini dal bancone.

Dunque come raccontato, a quel punto il barista li ha inseguiti per recuperare la merce sottratta, ma il tentativo si è trasformato in un’aggressione. Il gruppo ha agito con violenza, dando origine a un pestaggio al quale si sarebbero aggiunti anche altri esercenti della zona intervenuti in suo aiuto.

Tra le persone aggredite anche il pizzaiolo di un’attività vicina e il figlio, che avrebbero cercato di fermare il branco venendo a loro volta colpiti. Il bilancio medico parla di una prognosi di cinque giorni per il barista, come da referto.

Secondo gli inquirenti, l’episodio configurerebbe una rapina impropria, poiché il furto degli accendini sarebbe stato seguito dall’uso della violenza per garantirsi la fuga e mantenere la refurtiva.

La Polizia di Stato ha già identificato uno dei presunti responsabili: si tratta di un 21enne italiano di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di rapina e aggressioni. Il giovane, rintracciato a breve distanza dal luogo dei fatti, è stato riconosciuto dalle vittime e denunciato.

Non essendo stato possibile procedere all’arresto in flagranza, nei suoi confronti scatterà una denuncia. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire agli altri tre componenti del gruppo, ancora non identificati.

Il barista ha subito lesioni refertate in ospedale e per le quali la prognosi è di 5 giorni.