Battaglino lavora per il nuovo Varese: “Prima i rinnovi, poi la società detterà la rotta. Settimana prossima novità sul mister”

La stagione è terminata da poche settimane ma in casa Varese si iniziano a mettere le basi per la prossima stagione. Un lavoro che, almeno per quanto riguarda la struttura della squadra, è in mano al direttore sportivo Alessio Battaglino, che riparte da una base costruita nella passata stagione e che vuole proseguire seguendo le stesse linee guida.

«Sono sempre giorni di lavoro abbastanza intensi – spiega Battaglino -. Cerchiamo di raggiungere subito alcuni obiettivi che ho in testa. Aspettiamo le comunicazioni per la prossima settimana per il mercato, al netto che abbiamo dei rinnovi da concludere. Abbiamo intavolato dei discorsi con i ragazzi che vogliamo tenere ma bisogna avere la pazienza di aspettare».

«Il bilancio del primo anno – commenta il direttore sportivo biancorosso – lo ritengo positivo perché sono stato messo nelle condizioni di lavorare come piace a me, sempre in sintonia con la società e con sincerità, sia negli aspetti positivi sia per quelli negativi. Abbiamo creato compattezze e questo si è visto in campo. Il risultato ottenuto per tanti non conta ma allo stesso tempo se non ci arrivi è un fallimento».

Un percorso, quello biancorosso, che quest’anno sarà nel segno della continuità dopo il rinnovo arrivato già a febbraio. «Non mi aspettavo la richiesta di rinnovo – ammette Battaglino -, mi ha fatto enorme piacere perché la società ha visto in me una persona che ci tiene e lavora 24 ore al giorno per la causa».

Il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore, con mister Andrea Ciceri che dopo la stagione chiusa al quarto posto in campionato e con la finale playoff non è stato ancora formalmente confermato. «Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda – confida il direttore -, verso la fine della prossima settimana credo che vengano sciolte le riserve. Il rapporto con il mister c’è da anni, ha portato tanti successi. Siamo contenti, il mister ha lavorato bene all’inizio perché non era semplice dopo una stagione, quella passata, partita con grossi obiettivi poi sfumati. Siamo ripartiti quasi da zero, in maggior parte per scelte fatte dei giocatori, ma abbiamo creato una squadra con persone che conoscevamo e credo sia stata una scelta positiva. Il lavoro del mister e dello staff lo reputo molto positivo a 360 gradi, non solo perché è stata raggiunta la finale playoff».

«È ancora presto per parlare di squadra e obiettivi – analizza Battaglino -. Prima devo confrontarmi con la dirigenza che è sempre stata coerente. Stanno aspettando delle risposte che arriveranno e che sono uno snodo fondamentale per gli obiettivi a breve e a lungo temine. Ovvio che tutti abbiamo l’ambizione di tornare tra i professionisti».

In questo momento hanno contratti per la prossima stagione Niccolò Romero, Abraham Sovogui, Lorenzo Berbenni, Manuel Costante e Orso De Ponti oltre ai giovani che si sono affacciati alla prima squadra Andrea Sassudelli, Riccardo Pliscovaz, Mattia Barbaro, Giuseppe Secondo ed Edoardo Fabris. La situazione rinnovi però è in evoluzione e il ds Battaglino ha l’obiettivo di confermare altri elementi: «Non abbiamo messo nero su bianco ma abbiamo la parola con un paio di ragazzi e con altri abbiamo fatto le nostre proposte e speriamo di concludere positivamente».

«Sulla squadra dell’anno prossimo – conclude Battaglino – le impostazioni saranno quelle di questa stagione ma ci sono aspetti che sappiamo devono essere migliorati. Sicuramente dobbiamo fare più gol e prenderne di meno in determinate situazioni di gioco; non è solo una questione tecnica ma anche di peso specifico e personalità».