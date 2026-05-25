Beatrice Pugliano conquista il bronzo ai tricolori cadetti di karate: sul podio anche la sua allenatric
Campionati Italiani Cadetti di Karate 2026
Si è conclusa giovedì 22 maggio la prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti di Karate al PalaPellicone di Ostia, e tra i 135 giovani atleti scesi sul tatami c’era anche la varesina Beatrice Pugliano, portacolori della JKS di Castano Primo. La diciassettenne ha conquistato la medaglia di bronzo nella sua categoria, portando a casa anche un prezioso punteggio per la classifica societaria.
Un percorso solido e convincente quello di Pugliano, che ha affrontato sei kata in una categoria da 60 partecipanti. Dopo aver vinto la propria pool con ampio margine nei cinque incontri disputati, si è arresa solo in semifinale contro Noemi Sigismondi della Master Rapid, poi incoronata campionessa d’Italia battendo in finale Floriana Carotenuto della KProject. Sul terzo gradino del podio, insieme a Beatrice, anche Martina Beretta dell’Asd Csk Master.
Un risultato doppio per la JKS: terzo posto anche nella classifica tecnici per Francesca Adriatico, direttore tecnico della società e insegnante di Pugliano, a testimonianza di un lavoro che va ben oltre il singolo atleta. «Ogni risultato individuale è merito di tutti all’interno di questo gruppo», tiene a sottolineare la stessa Adriatico, evidenziando come il successo di Beatrice nasca da un importante lavoro di squadra e dal grande affiatamento che caratterizza la JKS.
L’atleta varesina si allena sotto la guida di Francesca Adriatico, affiancata dal presidente Gianni Longo e dalla coach Elisa Battioli, e può contare da anni sul supporto tecnico e umano del maestro Riccardo Frare, figura di riferimento nel suo percorso di crescita.
Con Pugliano erano presenti ai tricolori altri due atleti della JKS: Gabriele Celi, campione regionale lombardo, che si è fermato al primo turno, e Mirco Colombo, eliminato al terzo incontro.
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