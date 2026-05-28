Benedetto Di Rienzo nominato consulente per il rilancio della Fondazione Scuole Materne di Gallarate

La Fondazione Consorzio Scuole Materne affida a Benedetto Di Rienzo il compito di accompagnare il piano di risanamento e rilancio dell’ente, che sta attraversando una fase particolarmente delicata segnata anche da un forte calo delle iscrizioni: circa un centinaio di bambini in meno rispetto ai 340 iscritti registrati in precedenza.

La nomina era stata anticipata già dall’inizio di maggio, quando il nuovo presidente Alessandro Agostini, appena insediato alla guida della Fondazione, aveva indicato Di Rienzo – ex dirigente scolastico e fondatore ed ex presidente dell’Its Incom – come consulente nel percorso di rilancio della struttura.

L’incarico, formalizzato il 25 maggio, riguarda il ruolo di “Responsabile Operativo Straordinario del Piano di Risanamento” della Fondazione. Secondo il contratto sottoscritto, Di Rienzo dovrà coordinare le attività connesse al risanamento economico, amministrativo, organizzativo e didattico della Fondazione, con funzioni di raccordo tra direzione didattica, segreteria, amministrazione e consiglio di amministrazione.

Nel dettaglio, il professionista seguirà il coordinamento operativo dei plessi, l’analisi dei processi interni, la verifica delle attività amministrative e organizzative, oltre alla predisposizione di report periodici e – soprattutto – proposte operative per il piano di risanamento. Il contratto prevede anche il presidio didattico-organizzativo della struttura, il raccordo con fornitori e funzioni amministrative e la raccolta e verifica di dati, documenti e processi interni.

Di Rienzo riferirà direttamente al presidente della Fondazione sull’avanzamento del piano e potrà avvalersi di risorse interne o esterne individuate dalla Fondazione stessa. È prevista inoltre una reportistica periodica con aggiornamenti almeno settimanali sulle attività svolte, sulle criticità emerse e sulle decisioni richieste.

L’incarico ha natura temporanea ed è stato conferito per la fase straordinaria di risanamento della Fondazione, con decorrenza dal 25 maggio 2026. Una prima verifica sull’andamento del mandato è prevista dopo 90 giorni, al termine della quale la Fondazione potrà decidere se proseguire, modificare o interrompere il rapporto.

Il compenso stabilito è di 30mila euro annui lordi. Il contratto prevede inoltre la possibilità di recesso con preavviso di 30 giorni e specifica che l’impegno richiesto comporterà una presenza effettiva di almeno tre giornate settimanali nella fase iniziale del lavoro.

Di Rienzo, classe 1946, è una figura molto conosciuta nel mondo scolastico varesino e lombardo. Per oltre trent’anni è stato preside dell’Itc Tosi di Busto Arsizio, dal 1979 al 2010, istituto che sotto la sua guida ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Nel suo curriculum figurano incarichi ministeriali, progetti europei, attività di coordinamento scolastico regionale e la presidenza di fondazioni e reti formative, tra i più recenti c’è quella dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e poi (2016-2024) della fondazione Its Incom, che troverà casa proprio a Gallarate, a Palazzo Minoletti in piazza Garibaldi (il restauro dello storico edificio è in corso; proprio Di Rienzo aveva formalizzato l’accordo tra l’istituto tecnico superiore e il Comune).

La scelta di affidare a Di Rienzo il coordinamento operativo del piano di risanamento arriva in un momento complesso per la Fondazione Scuole Materne, alle prese con criticità economiche e organizzative e con la necessità di invertire il trend negativo delle iscrizioni; con la nomina di Alessandro Agostini si è nel frattempo ricostituito parzialmente il Cda, che aveva perso presidente e altri due consiglieri di amministrazioni, per motivazioni personali e per tensioni politiche.