Benessere psicologico e lavoro: Acinque sostiene i dipendenti-genitori”

Questa esperienza aiuta a sentirsi meno sbagliati, meno soli”. È questa una delle tante testimonianze raccolte tra le fila di Acinque al termine della seconda edizione di “Genitorialità a misura di benessere psicologico”.

Il percorso, promosso dal programma societario Inclusivacinque, si è sviluppato da ottobre ad aprile ed è stato dedicato espressamente ai dipendenti in dolce attesa o con figli nella fascia d’età 0-6 anni.L’iniziativa nasce per rispondere a una delle sfide più complplesse del nostro tempo: trovare un equilibrio sostenibile tra la vita familiare, i ritmi lavorativi e la cura del proprio benessere personale.

Gruppi di ascolto e supporto anonimo

Per supportare concretamente i neo-genitori, il pacchetto welfare di Acinque ha messo in campo diversi strumenti integrati:

Spazi di condivisione: Sono stati attivati gruppi d’ascolto protetti all’interno dei quali madri e padri hanno potuto confrontarsi liberamente su dubbi, ansie e riflessioni quotidiane.

Supporto specialistico: È stato garantito un servizio gratuito di supporto psicologico, totalmente anonimo e confidenziale, per colloqui individuali personalizzati.

Informazione e approfondimento: I partecipanti hanno ricevuto newsletter mensili dedicate all’analisi delle dinamiche di coppia, all’evoluzione del ruolo genitoriale e al delicato confine tra l’identità professionale e il lavoro di cura.

I riscontri dei lavoratori sono stati ampiamente positivi: molti hanno sottolineato come il confronto collettivo abbia mitigato il senso di smarrimento e abbia persino aiutato a migliorare i rapporti di coppia.

I dati Censis: manca la “forza psicologica” per fare figli

L’importanza di progetti di questo tipo è confermata dai dati emersi a livello nazionale.

Il recente rapporto del Censis intitolato “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, presentato nei giorni scorsi a Roma, ha messo in luce i principali freni che bloccano la natalità nel Paese.

Una delle complessità dell’essere genitori oggi è la scomparsa del ‘villaggio’, inteso come rete di supporto comunitaria attorno a mamme e papà che spesso vivono una condizione di solitudine – spiega Damiano Baccelloni, direttore People&Culture di Acinque –. Ricreare questo villaggio all’interno dell’azienda come luogo protetto di condivisione e confronto crea legami e comunità, confermando il nostro impegno a promuovere una cultura del lavoro centrata sulle persone e sul loro benessere, offrendo strumenti concreti per la quotidianità”.