“Bentornati Rondoni”: a Cislago una serata dedicata al ritorno degli uccelli simbolo della biodiversità urbana

Venerdì 8 maggio in Sala consiliare una serata dedicata al ritorno dei rondoni con premiazioni e attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza

A Cislago si celebra il ritorno dei rondoni con una serata dedicata alla natura, alla scuola e al territorio. Venerdì 8 maggio alle 20.30, nella Sala consiliare del municipio, è in programma “Bentornati Rondoni 2026”, iniziativa che unisce divulgazione ambientale e partecipazione della comunità.

L’evento sarà anche l’occasione per premiare il concorso “Rondoni in vetrina 2026” e per consegnare gli attestati agli alunni delle classi terze della scuola primaria Mazzini, protagonisti di un percorso educativo dedicato a questi uccelli.

La serata mette al centro il lavoro svolto con i più giovani, coinvolti in attività di conoscenza e sensibilizzazione sul mondo dei rondoni, specie simbolo della biodiversità urbana.

Durante l’incontro si parlerà anche delle caratteristiche di questi uccelli dalla caratteristiche straordinarie e del loro importante ruolo negli ecosistemi cittadini.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa dall’associazione Amici dei rondoni cislaghesi con il coinvolgimento del Comune, della Guardie ecologiche del Plis Insubria Olona e del Plis Bosco del Rugareto.