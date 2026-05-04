Besozzo Superiore, nasce il mercato agricolo al Parco del Cioss

Il borgo antico di Besozzo Superiore si prepara a ospitare una nuova vetrina dedicata ai sapori del territorio. Sabato 9 maggio debutterà il nuovo mercato agricolo, un’iniziativa che si terrà con cadenza bimensile nel parcheggio di via Monfrini, proprio di fronte all’ingresso del Parco comunale del Cioss.

Prodotti a km zero

Il mercato, che resterà aperto dalle 9:00 alle 13:00, nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Terra e Mani. L’obiettivo è offrire ai cittadini prodotti di altissima qualità, raccontati direttamente dai produttori locali. Sui banchi si potranno trovare:

Frutta e verdura di stagione.

Uova, formaggi e salumi.

Miele e composte.

Oltre all’appuntamento inaugurale, sono già state fissate le date successive: il mercato tornerà il 23 maggio, il 6 giugno e il 20 giugno.

Una strategia per il centro storico

L’iniziativa non è isolata, ma si inserisce in un piano più ampio di rilancio del commercio di vicinato. «Siamo un comune che ha ancora nel suo DNA un commercio di qualità che vogliamo sostenere», spiega il sindaco Gianluca Coghetto, ricordando anche gli interventi strutturali realizzati in questi anni, dai nuovi ambulatori medici al recupero edilizio, fino alle attività culturali della biblioteca. Il sindaco ha inoltre confermato l’impegno per l’apertura di una terza farmacia, richiesta da oltre 600 firme raccolte tra i residenti.

Sostegno al Distretto del Commercio

Secondo l’assessore al Commercio Michele Bonati, il mercato rappresenta un’opportunità per dare nuova energia al borgo alto: «Abbiamo selezionato un’associazione che garantisse una produzione etica e consapevole». L’iniziativa è sostenuta anche dal Distretto del Commercio del Medio Verbano, di cui Besozzo è capofila, con l’intento di valorizzare i centri storici che oggi vivono momenti di difficoltà.

Per Alessandro Bertelli dell’Associazione Terra e Mani, il Parco del Cioss diventerà il “cuore pulsante” di un progetto che unisce la lungimiranza della pubblica amministrazione alla passione degli artigiani locali.