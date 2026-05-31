Varese News

Lombardia

Biassono intitola i giardini a Roberto Maroni: «Custodire il legame con la nostra terra»

Un atto di riconoscenza verso l'uomo delle istituzioni che ha fatto della concretezza il suo tratto distintivo. La riflessione di Donato Cesana sul blog dell'Associazione Il Bobo

Generico 25 May 2026

L’inaugurazione dei nuovi giardini intitolati a Roberto Maroni con l’intervento della moglie Emi Macchi rappresenta per Biassono, comune brianzolo,  non solo il recupero di uno spazio pubblico, ma un gesto di profonda riconoscenza verso un uomo delle istituzioni che ha fatto della concretezza il suo tratto distintivo.

A scriverlo è Donato Cesana sul blog dell’Associazione Il Bobo, nata per tenere viva la memoria e il pensiero di Roberto Maroni. Cesana ricorda come Maroni non sia stato soltanto un politico di caratura nazionale, ma un punto di riferimento per il territorio, capace di ascoltare le comunità locali con quella lungimiranza che distingue i grandi leader. Dedicargli questo luogo di incontro e di benessere per i cittadini significa mantenere viva la memoria di chi ha dedicato la propria vita al servizio del bene comune, con discrezione e spirito di abnegazione.

Il testo si chiude con un auspicio: che i giardini diventino nel tempo un centro di aggregazione per famiglie e giovani, rispecchiando quel senso di comunità che Maroni ha sempre tenuto al centro della sua azione politica. «Biassono ricorda con orgoglio, e con questo segno tangibile, sceglie di custodire il legame indissolubile tra il suo operato e la nostra terra».

(Testo pubblicato con il consenso dell’Associazione Il Bobo)

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.