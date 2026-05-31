Biassono intitola i giardini a Roberto Maroni: «Custodire il legame con la nostra terra»

L’inaugurazione dei nuovi giardini intitolati a Roberto Maroni con l’intervento della moglie Emi Macchi rappresenta per Biassono, comune brianzolo, non solo il recupero di uno spazio pubblico, ma un gesto di profonda riconoscenza verso un uomo delle istituzioni che ha fatto della concretezza il suo tratto distintivo.

A scriverlo è Donato Cesana sul blog dell’Associazione Il Bobo, nata per tenere viva la memoria e il pensiero di Roberto Maroni. Cesana ricorda come Maroni non sia stato soltanto un politico di caratura nazionale, ma un punto di riferimento per il territorio, capace di ascoltare le comunità locali con quella lungimiranza che distingue i grandi leader. Dedicargli questo luogo di incontro e di benessere per i cittadini significa mantenere viva la memoria di chi ha dedicato la propria vita al servizio del bene comune, con discrezione e spirito di abnegazione.

Il testo si chiude con un auspicio: che i giardini diventino nel tempo un centro di aggregazione per famiglie e giovani, rispecchiando quel senso di comunità che Maroni ha sempre tenuto al centro della sua azione politica. «Biassono ricorda con orgoglio, e con questo segno tangibile, sceglie di custodire il legame indissolubile tra il suo operato e la nostra terra».

(Testo pubblicato con il consenso dell’Associazione Il Bobo)