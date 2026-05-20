Bici, letture e note nel borgo: Angera si prepara ad accogliere la nuova edizione di Pedalarcultura

Una giornata che unisce la passione per le due ruote, la grande letteratura locale e la buona musica. Domenica 24 maggio l’appuntamento con Pedalarcultura fa tappa ad Angera, per la precisione all’interno della caratteristica festa del borgo di Capronno. L’iniziativa propone una pedalata gratuita adatta a tutti, pensata per andare alla scoperta della natura e dei paesaggi più suggestivi del territorio del Basso Verbano.

Il percorso ciclistico sarà arricchito da una serie di tappe dedicate a momenti di lettura ad alta voce. I partecipanti potranno ascoltare alcuni brani estratti da Casciaball, l’apprezzato libro firmato dal giornalista e scrittore Lorenzo Franzetti. Le pagine dell’opera offrono un vivace collage di personaggi e aneddoti legati a doppio filo proprio ai luoghi della provincia che verranno attraversati durante l’itinerario in bicicletta.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le ore 14:30 in piazza Matteotti a Capronno. Gli organizzatori ricordano che, sebbene l’evento sia completamente gratuito, l’iscrizione resta obbligatoria per ragioni logistiche.

Le adesioni possono essere comunicate telefonando al numero 3488516760 oppure inviando un messaggio di posta elettronica alla casella e-mail: lalibereria@bottegadelromeo.com . Per chi fosse sprovvisto di un mezzo proprio, vi è inoltre la possibilità di noleggiare biciclette tradizionali ed e-bike, sempre previa prenotazione telefonica.

Dopo le pedalate tra i sentieri e i cortili, il programma della manifestazione continuerà a muoversi a ritmo di musica. Alle ore 18 i riflettori si accenderanno sul concerto del gruppo Boband. L’esibizione si inserisce nella prestigiosa cornice del festival Lago Cromatico, la rassegna che da anni porta la grande musica nei luoghi più affascinanti del Verbano. Al termine delle note musicali, la giornata si chiuderà con un aperitivo finale nei cortili del borgo, accessibile al costo di 12 euro e sempre su prenotazione.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio calendario della festa di Capronno, la tradizionale ricorrenza che punta a far rivivere l’atmosfera del “borgo di una volta” attraverso l’apertura dei cortili storici, i sapori tipici del territorio e l’artigianato locale.