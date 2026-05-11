Bicicletta, mate e macchina fotografica. Così Felix Busso porta il suo messaggio
Il fotografo e attivista argentino porta con la sua creatività e il suo impegno civile il suo sguardo nel podcast di Matt e Angie, sempre accompagnato dalla sua bici e dalla tipica bevanda
Félix. Argentino, fotografo, viaggiatore, attivista. E una condizione medica che lo ha spinto a intrecciare arte e impegno civile come due ingredienti in perfetta sinergia; una connessione che si riflette in ogni sua scelta, di vita e professionale.
La sua è una missione dedicata al rispetto del mondo che ci circonda e contraddistinta dalla costante ricerca di interazioni umane che percepisce come parte della propria arte. Interazioni che non si fermano soltanto ai suoi servizi fotografici, ma che si traducono anche in momenti di ritrovo come merende in un piccolo bar di quartiere.
Lo vedrete sfrecciare tra le strade di Varese sulla sua bicicletta, con l’immancabile mate a fargli compagnia e uno sguardo capace di percepire la luce come fosse materia viva. Quella luce che definisce senza confine e che gli permette di descrivere ciò che è di fronte a lui attraverso la sua camera.
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