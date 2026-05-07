Biciclette e natura nel Parco dei Mughetti: doppio appuntamento a Uboldo nel fine settimana

Il Parco dei Mughetti sabato 9 maggio sarà teatro di una manifestazione dedicata ai giovani ciclisti e di una pedalata aperta a famiglie e appassionati

Sabato 9 maggio il Parco dei Mughetti farà da cornice a un pomeriggio dedicato alle due ruote con la Boschimini e l’Ecopedalata dei Mughetti, iniziative pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie tra sport e natura. Il ritrovo è previsto alla Cascina Leva di Uboldo, in via Cerro 251.

La Boschimini è riservata ai ragazzi fino ai 14 anni e proporrà un percorso in mountain bike all’interno del territorio del Parco dei Mughetti. In contemporanea si svolgerà anche l’Ecopedalata dei Mughetti, manifestazione cicloturistica aperta a tutti che seguirà lo stesso tracciato.

Le iscrizioni apriranno alle 15 con ritrovo alla Cascina Leva. La chiusura delle adesioni è prevista alle 15.30, mentre la partenza ufficiale delle due manifestazioni sarà alle 16.

Al termine del percorso, intorno alle 17.30, sono previsti ristoro e premiazioni per i partecipanti.

La quota di iscrizione è fissata a 5 euro.

L’iniziativa punta a promuovere l’attività all’aria aperta e la valorizzazione del territorio del Parco dei Mughetti attraverso una manifestazione non competitiva adatta a tutte le età.

Per i partecipanti alla “Boschimini” sarà obbligatorio l’uso del casco protettivo. Gli organizzatori ricordano inoltre che, anche nei tratti su strada comunale sorvegliati, dovranno essere rispettate le norme del codice della strada.

Il servizio sanitario durante la manifestazione sarà garantito dalla Sos di Uboldo.