Biellese – Varese anticipata a sabato, fischio d’inizio alle 18.30

Con ancora le scorie dell’ultima giornata di campionato, la Serie D si prepara per la post season. Dopo la conquista dell’ultimo pass disponibile, il Varese si prepara alla sfida del primo turno contro la Biellese. Il match si disputerà in gara secca sabato 9 maggio, con fischio d’inizio alle ore 18.30, allo stadio “Pozzo – La Marmora” di Biella.

Il Varese arriva ai playoff dopo le tre vittorie di fila conquistate con Derthona, Saluzzo e Lavagnese che hanno portato alla qualificazione grazie a una vittoria per 3-2 maturata all’ultimo respiro. A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore trasformato da Tentoni dopo il novantesimo.

Il regolamento della sfida a Biella

La sfida contro la formazione piemontese, che ha chiuso il campionato al terzo posto, presenta diverse insidie legate al regolamento dei playoff di Serie D. Trattandosi di una gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con la disputa di due tempi supplementari. Qualora la parità dovesse persistere anche dopo l’extra-time, a passare il turno sarà la Biellese, in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Il Varese, dunque, avrà l’obbligo di vincere nell’arco dei 120 minuti per proseguire il proprio cammino.

Gli incroci del Girone A

La sfida tra biellesi e varesini non sarà l’unica a infiammare il weekend post-campionato. L’altra sfida del Girone A si giocherà a Genova tra il Ligorna, arrivato secondo in classifica, e il Chisola, che ha chiuso in quinta posizione. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno poi nella finale del girone – in casa della meglio piazzata -, un passaggio fondamentale per definire la graduatoria dei ripescaggi verso il professionismo.