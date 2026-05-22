Bioblitz 2026: successo per la Festa della Biodiversità al Parco Pineta
L’evento, che si è svolta il 16 e 17 maggio, ha registrato la partecipazione di 195 persone, che hanno esplorato i sentieri del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e dei PLIS dell’ATE Insubria Olona
Si è conclusa con numeri straordinari l’edizione 2026 del Bioblitz Lombardia, la grande iniziativa promossa da Regione Lombardia, con il supporto di AREA Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale.
L’evento, che si è svolta il 16 e 17 maggio, ha registrato la partecipazione di 195 persone, che hanno esplorato i sentieri del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e dei PLIS dell’ATE Insubria Olona.
Grazie alla guida di un team qualificato di naturalisti e volontari, i partecipanti hanno contribuito a raccogliere 121 osservazioni scientifiche, censendo 94 specie diverse tra flora e fauna: un dato che conferma la straordinaria ricchezza degli ecosistemi del nostro territorio.
Il programma ha saputo coniugare con successo ricerca scientifica e divulgazione per famiglie. In particolare, domenica 17 maggio il Centro Didattico si è trasformato nel cuore pulsante della “Festa della Biodiversità”. Grandi e piccoli hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori didattici su anfibi e rettili, alle sfide per “aspiranti esploratori” e alle postazioni di rilevamento scientifico presso lo stagno. Il successo del format esperienziale ha confermato come l’interazione diretta con la natura sia la chiave per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente.
Il Centro Didattico Scientifico non si ferma qui: la stagione prosegue con un ricco calendario di appuntamenti serali e domenicali tra astronomia, natura e cultura.
Per scoprire i prossimi eventi in programma e restare aggiornati sulle attività del Centro: Sito Web: www.centrodidatticoscientifico.it Sede: Via ai Ronchi, 75 – Tradate.
BioBlitz Lombardia 2026: nel Varesotto un weekend per diventare naturalisti per un giorno
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