BioBlitz Lombardia 2026: nel Varesotto un weekend per diventare naturalisti per un giorno

Escursioni, incontri e attività gratuite nel Varesotto per scoprire fauna, flora e biodiversità del territorio

Dal 15 al 17 maggio escursioni, incontri e attività guidate per scoprire funghi, farfalle, libellule e biodiversità nei territori del Varesotto

Torna anche quest’anno il Bioblitz Lombardia 2026, il progetto di citizen science coordinato da AREA Parchi e sostenuto da Regione Lombardia, che coinvolge cittadini, famiglie e appassionati nella scoperta della biodiversità locale. Nel territorio del Parco Campo dei Fiori sono in programma cinque appuntamenti dedicati alla natura, con esperti e guide che accompagneranno i partecipanti tra boschi, prati e zone umide del Varesotto.

L’iniziativa punta a promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale. Durante gli eventi, infatti, le osservazioni raccolte dai partecipanti verranno condivise con ricercatori ed enti gestori della Regione Lombardia per monitorare lo stato degli ecosistemi e supportare azioni concrete di conservazione ambientale.

Il programma degli eventi

Giovedì 15 maggio

Ore 21.15 con “Il fantastico mondo dei funghi”, una serata dedicata alla biodiversità fungina insieme al micologo Andrea Pasetti. L’incontro si terrà al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio.

Venerdì 16 maggio

Ore 9 è in programma “Inseguendo una farfalla in un prato”, escursione ad anello nel PLIS Valle della Bevera ad Arcisate per osservare flora spontanea e farfalle insieme all’esperto Alberto Colatore.

Ore 10, la Palude Bruschera di Angera ospiterà “Diventa scienziato per un giorno”, attività dedicata all’osservazione di libellule e farfalle guidata da Selena Campagnolo e Marco Cazzola. Ritrovo in via Arena ad Angera. Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo biancadalmolin@gmail.com

Ore 15, spazio a “Fioriture e farfalle al Campo dei Fiori”, escursione tra aree aperte e boschi della Rasa di Varese, ancora con Alberto Colatore.

Sabato 17 maggio

Il programma si concluderà alle ore 9 con “Ali e colori al Lago Maggiore”, passeggiata naturalistica nel PLIS Golfo della Quassa a Ranco per conoscere flora e lepidotteri del territorio.

Clicca e scarica il programma completo

Partecipazione gratuita

La partecipazione agli eventi è gratuita, ad eccezione dell’attività alla Palude Bruschera, che prevede un contributo di 5 euro per i bambini fino a 14 anni e di 10 euro per gli adulti. Per ogni appuntamento è richiesta l’iscrizione attraverso i link indicati dagli organizzatori.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it