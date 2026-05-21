Boom di candidature a Busto Arsizio: oltre 500 richieste per la logistica e selezioni chiuse

Un flusso straordinario di richieste che ha superato ogni aspettativa, portando alla rapida chiusura delle procedure. In merito alle selezioni avviate per il settore logistico sul territorio provinciale, i Centri per l’Impiego hanno comunicato che non è più possibile presentare alcuna domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda le modalità in presenza sia per l’invio delle candidature online.

L’alto numero di adesioni testimonia la grande attenzione dei cittadini verso un comparto che si conferma trainante per l’economia e l’occupazione della provincia.

Numeri da record al Centro per l’Impiego di Busto Arsizio

A fare da traino a questo boom di adesioni è stato in particolare il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio. Gli uffici hanno registrato un flusso eccezionale di richieste subito dopo la diffusione della notizia riguardante l’avvio imminente dei colloqui di lavoro.

Nel giro di pochissime ore, i sistemi informatici hanno recepito oltre 500 e-mail di candidatura, a cui si sono aggiunte centinaia di telefonate da parte di utenti in cerca di informazioni. Questa risposta massiccia ha reso necessario il blocco anticipato delle ricezioni per consentire la corretta gestione e valutazione delle pratiche già caricate a sistema.

In arrivo nuovi Job Day in tutta la provincia

I responsabili del servizio sottolineano come l’ampia partecipazione rappresenti un segnale significativo per l’intero comprensorio, confermando la centralità della logistica come settore strategico e in continua evoluzione per il mercato del lavoro locale.

Per rispondere a questa forte domanda e dare continuità al supporto occupazionale, sono già in fase di pianificazione ulteriori Job Day che toccheranno capillarmente tutto il territorio della Provincia. Si tratta di iniziative mirate e dedicate all’incontro diretto tra la domanda e l’offerta di lavoro, promosse con l’obiettivo di creare nuove occasioni di inserimento professionale e rispondere alle necessità delle imprese e dei lavoratori residenti.