Borse di studio e premi ai progetti di comunicazione: in Sala Montanari la chiusura della Varese School Cup

La competizione sul campo si è conclusa da qualche settimana con la vittoria in finale del Daverio Casula sul Liceo Ferraris solo dopo un tempo supplementare. Ma la Varese School Cup 2026 di basket deve ancora vivere il suo ultimo, significativo appuntamento. Ovvero la serata di premiazioni che celebra non solo i risultati sportivi, ma soprattutto il percorso umano, educativo e creativo costruito durante l’anno.

Galleria fotografica Varese School Cup: 5000 giovani in festa al palasport di Masnago 4 di 25

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle ore 18 nella Sala Montanari di Varese (via dei Bersaglieri 1), dove si terrà una cerimonia orchestrata – come tutto il torneo – dai soci de Il Basket Siamo Noi, il trust dei tifosi di Pallacanestro Varese che si occupa di organizzare il torneo interscolastico provinciale, giunto alla 4a edizione.

La serata si aprirà con la premiazione delle scuole medie e la consegna delle Borse di Studio Emilio Forni e del Premio Franco Zanetti: riconoscimenti pensati per sostenere il percorso sportivo dei giovani premiati, attraverso il finanziamento del camp della Pallacanestro Varese oppure di un anno di attività in una società cestistica, valorizzando capacità, impegno e attitudini.

Alle 18.30 sarà il momento delle Borse di Studio Marta Vespignani, destinate agli studenti più meritevoli della Varese School Cup e segnalati dagli istituti superiori che si sono distinti nei diversi ambiti della manifestazione: basket, crew dance e comunicazione.

Nell’ultima parte, dalle 18.45, avverrà invece la premiazione dei progetti di comunicazione realizzati dalle scuole medie e superiori del territorio: un riconoscimento che racconta bene l’identità di una manifestazione capace di andare oltre il risultato sportivo. Tra i vari riconoscimenti ce ne sarà uno intitolato a VareseNews e alla trasmissione di Radio Materia “Luci a Masnago“; il nostro giornale è infatti da sempre uno dei media partner della School Cup.

Un evento che, anno dopo anno, si è affermato come molto più di un torneo scolastico. Nato dalla collaborazione tra Il Basket Siamo Noi, Pallacanestro Varese e Ufficio Scolastico Provinciale, il progetto unisce sport, comunicazione, grafica, dance crew, tifo e marketing in un’esperienza collettiva che coinvolge migliaia di studenti. La giornata delle finali, alla Itelyum Arena di Masnago, ha portato sugli spalti circa 5mila spettatori (quasi tutti studenti superiori), trasformando l’evento in una vera festa della città. Un segnale forte di quanto la pallacanestro continui a rappresentare un elemento identitario del territorio varesino e di come possa diventare uno strumento educativo capace di accompagnare i giovani nella crescita.