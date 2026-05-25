Borse di studio e premi comunicazione: i talenti della School Cup non sono solo in campo

Il basket, certo. Ma anche lo studio, l’impegno, la solidarietà, la voglia di lavorare insieme ai compagni di scuola per creare qualcosa di bello. E, perché no, tramutarlo in un premio. La Sala Montanari di Varese ha ospitato (lunedì, dal tardo pomeriggio) la cerimonia di consegna delle borse di studio e dei premi legati alla comunicazione della Varese School Cup. Il torneo interscolastico di pallacanestro gestito da “Il basket siamo noi” che ha portato cinquemila giovanissimi alla Itelyum Arena in occasione delle finali.

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La serata, condotta da Silvia Giovannini e Max Laudadio, ha coinvolto nella prima parte gli studenti delle scuole medie che da un paio d’anni sono coinvolti nella School Cup, e nella seconda quelli delle superiori che si sono mischiati ad alcuni volti noti del basket cittadino come Cecco Vescovi, Toto Bulgheroni, Max Ferraiuolo e Luis Scola.

Sul palco si sono alternate decine di ragazze e ragazzi che, con il loro lavoro e il loro impegno hanno onorato la School Cup. Da chi si è occupato in modo impeccabile della telecronaca delle partite a chi ha coordinato la comunicazione del proprio team; da chi ha realizzato interviste a bordo campo durante le finali a chi ha prodotto video emozionali per “spingere” la squadra della propria scuola. Insomma, è giusto dire che il talento visto sul parquet è stato accompagnato in maniera adeguata dal talento espresso nelle attività collaterali di un torneo che cresce ogni anno di più.

Non sono mancati momenti emozionanti come in occasione della consegna delle borse di studio. Quelle dedicate a Emilio Forni sono andate a Yuri Vendola (Anna Frank Varese), Mattia Consoli (Pellico Varese) e Daniele Bruno (Vidoletti Varese) che potranno partecipare gratuitamente al camp estivo di Pallacanestro Varese. Il premio che porta il nome di Franco Zanetti è stato vinto da Samuele Binda (IC Gazzada Schianno), Ke Justin Shirong (Don Rimoldi) e Federico Orsini (Pertini Busto) che nella prossima stagione frequenteranno gratis un corso di basket.

Ed è stata particolarmente toccante la consegna delle borse di studio intitolate a Marta Vespignani, tifosa molto conosciuta e mamma di due talenti in crescita come Edoardo e Federico Bottelli. Il marito di Marta, Davide, ha preferito non parlare ma ha consegnato a Max Laudadio uno scritto dedicato a Marta. Le borse di studio, cui ha contribuito l’università LIUSS di Roma, sono andate a Daniele Piccoli (Ferraris) e Ronnie Ewanke (Casula) per quanto riguarda il basket (500 euro ciascuno), a Rebecca Garcia e Giulia Alberi (Dalla Chiesa) e Sofia Fedelfio e Carlotta Armentini (Ferraris) per quanto concerne le dance crew (250 euro ciascuna). Poco prima della consegna, spazio anche ai giovanissimi atleti che hanno formato il primo “vivaio” dell’Handicap Sport Varese di basket in carrozzina, un’altra iniziativa sostenuta dalla famiglia Bottelli in ricordo di Marta.

Nella lunga serie di riconoscimenti legati alla comunicazione, spicca quello abbinato a VareseNews che è – come altri organi di informazione – media partner della School Cup. Al nostro giornale è stato intotolato il premio “Approfondimento giornalistico” che è stato vinto da Emanuele Cagnoni e Matteo Iemmi dell’istituto Maria Ausiliatrice di Varese. Emanuele e Matteo hanno realizzato, in occasione della finale di School Cup, una videointervista al patron di Tigros, Paolo Orrigoni, interpellato sul rapporto tra impresa, sport e territorio. I due studenti trascorreranno alcune ore (tra qualche mese) nella redazione di VareseNews per preparare e partecipare a una puntata di Luci a Masnago, il programma di approfondimento di Radio Materia poi trasmesso anche sui nostri canali podcast. Sul palco, a consegnare la targa, il responsabile del nostro canale sportivo Damiano Franzetti insieme a uno dei co-conduttori di Luci a Masnago, Matteo Bettoni.