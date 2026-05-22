Braccio di ferro: il fagnanese Callegaro d’oro agli Europei di Budapest

Tutti hanno provato, prima o poi, a giocare a “braccio di ferro”, pochissimi lo hanno scelto come proprio sport. Ma questa disciplina è regolarmente normata e gestita (in Italia) da una federazione (SBFI) che tra le altre cose organizza l’attività delle selezioni azzurre che prendono parte ai tornei internazionali.

Proprio in questo ambito spicca la prova di due atleti della formazione “I Virus” si sono distinti ai Campionati Europei della disciplina armwerstling recentemente disputati a Budapest. Mauro Callegaro, esperto atleta di Fagnano Olona non nuovo a grandi risultati, ha vinto l’oro nella propria categoria (Senior Grand Master 100 kg Right Arm) mentre il suo compagno di team, il bergamasco Gabriele Pacati, ha ottenuto il secondo posto tra i Grand Master 90 kg Left Arm.

Successi che rendono orgoglioso l’intero club de “I Virus” che sono basati nel Varesotto anche se si allenano a Borgo Ticino, nel Novarese. Una società di lunga data visto che è stata fondata nel 1995 e ha fatto crescere nei propri ranghi diversi campioni sia nazionali sia internazionali. Insomma, un contributo importante al movimento dell’armwerstling italiano, tanto che in occasione dei trent’anni di attività “I Virus” hanno organizzato una gara a Pavia con 200 atleti provenienti da tutto il Paese.

Per completare il percorso, all’interno del club ci sono anche alcuni arbitri ufficiali e alcuni istruttori riconosciuti dalla federazione: un pacchetto completo che merita di essere conosciuto. Il mondo del braccio di ferro prevede la disputa di gare suddivise in categorie di sesso, peso, età ed esperienza (un po’ come accade per altri sport come il pugilato o le arti marziali), e a volte capita che i Virus ospitino per alcuni allenamenti aperti anche atleti di levatura internazionale. Un cammino documentato dal profilo Instagram della società, che informa puntualmente i tifosi e gli appassionati.