Varese News

Varese Laghi

Bracconaggio ittico sul Lago Maggiore: denunciato pescatore con fiocina

Operazione dei Carabinieri Forestali nel Varesotto: sorpreso un uomo a caccia di lucioperca con strumenti vietati e in periodo di fermo biologico. Sequestri e denuncia penale.

Generico 27 Apr 2026

Operazione dei Carabinieri Forestali sul Lago Maggiore per contrastare il bracconaggio ittico e tutelare la biodiversità del bacino. I controlli, condotti anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Tritone APS”, hanno portato alla denuncia di un uomo sorpreso a pescare illegalmente.

L’intervento è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Varese, che hanno colto l’uomo mentre utilizzava una fiocina, strumento vietato per la cattura della fauna ittica. Nel mirino del bracconiere c’erano esemplari di lucioperca, specie per la quale è attualmente in vigore il periodo di fermo biologico, dal 1° aprile al 31 maggio.

Per questo tipo di reato è prevista una pena che può arrivare fino a due anni di arresto o un’ammenda fino a 12mila euro. Oltre alla denuncia penale, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro del pescato e dell’attrezzatura utilizzata, contestando anche violazioni amministrative, tra cui la mancanza del tesserino di pesca.

Il fermo biologico del lucioperca è fondamentale per la salvaguardia della specie. In questa fase, infatti, il maschio costruisce e difende il nido sul fondale: la sua eventuale cattura espone le uova ai predatori, con il rischio di distruggere un’intera generazione e compromettere l’equilibrio dell’ecosistema lacustre.

Le attività di monitoraggio sono state rese possibili anche grazie alle segnalazioni dell’associazione “Tritone APS”, che hanno consentito di indirizzare in modo efficace i controlli sul territorio.

I Carabinieri Forestali rinnovano infine l’appello a cittadini e associazioni affinché collaborino alla tutela dell’ambiente, segnalando eventuali episodi di pesca illegale ai reparti competenti della provincia di Varese.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.