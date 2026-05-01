Bracconaggio ittico sul Lago Maggiore: denunciato pescatore con fiocina

Operazione dei Carabinieri Forestali sul Lago Maggiore per contrastare il bracconaggio ittico e tutelare la biodiversità del bacino. I controlli, condotti anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Tritone APS”, hanno portato alla denuncia di un uomo sorpreso a pescare illegalmente.

L’intervento è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Varese, che hanno colto l’uomo mentre utilizzava una fiocina, strumento vietato per la cattura della fauna ittica. Nel mirino del bracconiere c’erano esemplari di lucioperca, specie per la quale è attualmente in vigore il periodo di fermo biologico, dal 1° aprile al 31 maggio.

Per questo tipo di reato è prevista una pena che può arrivare fino a due anni di arresto o un’ammenda fino a 12mila euro. Oltre alla denuncia penale, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro del pescato e dell’attrezzatura utilizzata, contestando anche violazioni amministrative, tra cui la mancanza del tesserino di pesca.

Il fermo biologico del lucioperca è fondamentale per la salvaguardia della specie. In questa fase, infatti, il maschio costruisce e difende il nido sul fondale: la sua eventuale cattura espone le uova ai predatori, con il rischio di distruggere un’intera generazione e compromettere l’equilibrio dell’ecosistema lacustre.

Le attività di monitoraggio sono state rese possibili anche grazie alle segnalazioni dell’associazione “Tritone APS”, che hanno consentito di indirizzare in modo efficace i controlli sul territorio.

I Carabinieri Forestali rinnovano infine l’appello a cittadini e associazioni affinché collaborino alla tutela dell’ambiente, segnalando eventuali episodi di pesca illegale ai reparti competenti della provincia di Varese.