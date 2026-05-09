Burraco solidale a Verghera nel ricordo del dottor Enrico Serafin

È promossa dalla cooperativa La Nazionale in ricordo del socio, persona generosa, scomparsa nell’aprile scorso, che ha lasciato il segno

Una serata all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e del ricordo. La cooperativa Cooperativa La Nazionale organizza per lunedì 11 maggio il “Torneo di Burraco Solidale”, un appuntamento dedicato alla memoria del socio e amico dottor Enrico Serafin, figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno umano e sociale sul territorio, scomparsa nell’aprile scorso.

L’evento si terrà al Il Giardinetto con ritrovo alle ore 19.45 e inizio del torneo alle 20.15. La quota di partecipazione è di 15 euro a persona e comprende anche un buffet conviviale. Durante la serata saranno premiate le prime tre coppie classificate, l’ultima coppia in graduatoria e la coppia che realizzerà il punteggio più alto in un singolo incontro.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus, realtà impegnata nel sostegno delle strutture ospedaliere del territorio.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica 10 maggio. Per partecipare è possibile contattare Nicola al numero 335 7890337 oppure Claudio al 342 0039034.

Il torneo nasce soprattutto dal desiderio di ricordare il dottor Serafin e il suo costante impegno verso chi era in difficoltà. “Persona generosa, che era sempre disponibile per i più poveri, ci ha aiutati anche nell’accoglienza prima dei bambini di Chernobyl, poi con le famiglie ucraine scappate dalla guerra”, racconta Carlo Puricelli, presidente della cooperativa La Nazionale e referente dell’associazione Noi con Voi.

Una serata che unisce memoria, socialità e solidarietà, nel segno di una persona che ha lasciato un ricordo profondo nella comunità di Verghera.