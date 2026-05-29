Busto Arsizio accoglie la delegazione serba di Svilajnac: focus su economia e cultura

Busto Arsizio apre le sue porte alla Serbia per una giornata dedicata alla cooperazione internazionale e allo sviluppo economico. Mercoledì 3 giugno, Palazzo Gilardoni ospiterà una delegazione ufficiale del Comune di Svilajnac, centro della Repubblica di Serbia, per un incontro istituzionale che punta a gettare le basi per future sinergie nei settori dell’economia, della cultura, della formazione e del sociale. L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra i due territori, mettendo a confronto modelli amministrativi e produttivi differenti.

L’accoglienza in Comune e i protagonisti dell’incontro

Il programma della giornata inizierà ufficialmente alle ore 10.00 nella sala del Consiglio comunale, dove il sindaco Emanuele Antonelli riceverà i rappresentanti serbi. La delegazione è composta da figure di rilievo: il sindaco di Svilajnac Predrag Milanović, il presidente dell’Assemblea Municipale Darko Jevtić, la vicepresidente Dragana Radević e la consigliera Monika Petronijević. All’incontro parteciperanno anche i vertici del Consolato Serbo di Milano, con il Console Generale Nataša Savićević e il console Dragan Petrović, a testimonianza dell’importanza diplomatica dell’evento per l’intero asse varesino.

Una collaborazione strategica tra territori

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un ponte solido tra Busto Arsizio e Svilajnac. «L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale – le parole di Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio – di consolidare relazioni internazionali fondate sul dialogo, sull’amicizia tra comunità locali e sulla valorizzazione delle rispettive esperienze territoriali. La visita costituisce un primo passo verso un possibile percorso di collaborazione, da sviluppare nel rispetto delle competenze istituzionali». Il sindaco ha inoltre espresso un ringraziamento particolare alla Camera di Commercio di Varese per il supporto logistico e strategico fornito nell’organizzazione del confronto.

Focus su economia e formazione professionale

Oltre agli aspetti istituzionali, la visita toccherà i gangli vitali dell’economia locale. La delegazione serba, accompagnata anche dalla direttrice della Free Zone di Svilajnac, Tijana Jovanović, incontrerà realtà di eccellenza del territorio come l’azienda Ercole Comerio e l’ente di formazione Its Incom. Al centro del dibattito ci sarà il tema delle competenze e del mercato del lavoro, una sfida che accomuna entrambe le aree geografiche.

Il ruolo di Camera di Commercio di Varese

Fondamentale nel processo di internazionalizzazione è il contributo del sistema camerale varesino. «Momenti di confronto come questo – sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese – rappresentano un’opportunità importante per rafforzare relazioni internazionali capaci di generare valore economico e formativo. Il dialogo con la Serbia può diventare un’occasione concreta per costruire progettualità comuni, favorendo nuovi investimenti e partnership tra imprese». Vitiello ha inoltre rimarcato come lo scambio di buone pratiche sia essenziale per affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, un problema centrale sia per il varesotto che per la realtà serba.