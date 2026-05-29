Busto Arsizio, al via i centri estivi: contributi del Comune per sostenere famiglie e inclusione

Con la conclusione dell’anno scolastico tornano a Busto Arsizio i centri estivi dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Anche per il 2026 l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere economicamente le proposte organizzate da enti del terzo settore, associazioni e società sportive che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comune.

L’obiettivo è duplice: da un lato offrire alle famiglie servizi educativi e ricreativi durante la pausa estiva delle scuole, dall’altro favorire l’inclusione dei minori con disabilità e contenere i costi di partecipazione.

Un sostegno alle famiglie durante l’estate

L’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze di molte famiglie che, nei mesi estivi, devono conciliare gli impegni lavorativi con la gestione dei figli durante la sospensione delle attività didattiche.

Attraverso il contributo economico comunale, gli organizzatori potranno calmierare le quote di iscrizione e garantire una maggiore accessibilità ai servizi proposti. Particolare attenzione è stata riservata anche ai percorsi di inclusione sociale destinati ai bambini e ai ragazzi con disabilità.

Sport, inglese e sostenibilità: proposte per tutti i gusti

Le attività proposte copriranno ambiti differenti, consentendo alle famiglie di scegliere il percorso più vicino alle proprie esigenze educative e agli interessi dei figli.

Tra i temi previsti figurano sport, lingua inglese, educazione ambientale e sostenibilità, oltre a numerose attività ricreative e formative pensate per favorire la socializzazione e la crescita personale dei partecipanti.

Servizi diffusi in città fino a settembre

I centri estivi saranno distribuiti in diversi punti del territorio comunale e garantiranno un’offerta estesa per gran parte della stagione.

Le attività proseguiranno infatti fino alla fine di luglio e all’inizio di agosto, con alcune proposte che riprenderanno anche durante la prima settimana di settembre, offrendo così un supporto concreto alle famiglie per un periodo particolarmente ampio.

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso i servizi educativi e il sostegno alle famiglie, attraverso una rete di collaborazioni con associazioni e realtà del territorio.