Busto Arsizio celebra il vinile: torna la festa della musica sotto il municipio

Domenica 17 maggio il cortile di Palazzo Gilardoni a Busto Arsizio, via Fratelli d’Italia 12, ospita la ventiduesima edizione di “Busto Arsizio in Vinile”, l’expo-mercato dedicato agli appassionati di musica, collezionismo e supporti analogici. L’appuntamento è sotto il porticato di Palazzo Gilardoni, dalle 10 alle 18, con ingresso libero.

L’evento, promosso dall’Associazione 33&45 con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, rientra nella rassegna “La Primavera in Vinile 2026” e richiama ogni anno collezionisti, curiosi e amanti della musica da tutta la Lombardia e dal Nord Italia.

Dischi, memorabilia e cultura musicale

Saranno presenti 20 stand con migliaia di dischi in vinile, cd, dvd, musicassette, libri musicali, hi-fi, gadget e rarità da collezione. Non mancheranno punti di ascolto e giradischi sempre attivi per vivere un’esperienza immersiva tra suoni e ricordi.

Da quasi dieci anni, “Busto Arsizio in Vinile” si conferma uno dei principali eventi gratuiti dedicati al vinile in Lombardia, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme e generi, senza confini generazionali.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé i propri dischi da scambiare con gli espositori e a seguire gli aggiornamenti attraverso le pagine social della manifestazione.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.