Busto Arsizio celebra la Festa della Repubblica tra memoria, pace e Costituzione

Martedì 2 giugno, a partire dalle 16.30, la Galleria Boragno di Busto Arsizio ospiterà una giornata speciale dedicata all’anniversario della Repubblica italiana dal titolo “Pace e guerra: la rotta di pace tracciata dalla Costituzione”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative, proseguirà anche mercoledì 3 giugno alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli, proponendo due appuntamenti aperti al pubblico dedicati all’Articolo 11 della Costituzione, alla cultura della pace e al dialogo tra generazioni.

Protagonisti degli incontri saranno il Generale Mauro Arnò, già operatore di pace con l’ONU-UNIFIL in Libano, il giornalista Vincenzo Ciaraffa e il dottor Francesco Gaeta, che offriranno riflessioni e testimonianze sul significato della pace nel contesto contemporaneo e sul ruolo della Costituzione italiana.

La giornata del 2 giugno si concluderà con la premiazione degli studenti che hanno partecipato alla gara civica “La Costituzione tra i banchi”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con la Galleria Boragno.

Per l’occasione, l’assessore Chiara Colombo donerà ai visitatori e agli studenti una copia della Costituzione originale firmata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.