Busto Arsizio, maggio di cultura alla Galleria Boragno tra libri, musica e arte contemporanea
Dalle presentazioni letterarie agli ascolti guidati dedicati ai Beatles, fino alla nuova mostra personale di Gabriella Siciliano: il mese di maggio porta nuovi eventi culturali nel centro storico di Busto Arsizio
Prosegue il programma di maggio della Galleria Boragno, nel centro storico di Busto Arsizio, con una serie di iniziative che coinvolgono autori, artisti e appassionati di cultura. Gli appuntamenti si svolgeranno sia negli spazi della galleria sia in collaborazione con altre realtà cittadine.
Il viaggio nell’assurdo con Silvia Giacomini
Lunedì 11 maggio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “I pellegrini dell’assurdo” di Silvia Giacomini, pubblicato da Il Convivio nella collana “I dissidenti”.
Il volume racconta personaggi in costante stato di crisi, impegnati in una continua ricerca di senso anche nei territori dell’assurdo. A dialogare con l’autrice sarà Lisa Romanó.
Vino, vinili e Beatles in Galleria
Venerdì 15 maggio alle 18.30 torna invece “VinoMusicaVinili”, rassegna organizzata in collaborazione con Bar Franco Enoshop, Pieffeelettronica e Carù Dischi. L’ultimo appuntamento della seconda edizione sarà dedicato a “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles.
L’ascolto guidato da Fabio Villa accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno degli album più influenti della storia del rock, considerato tra i primi concept album della musica contemporanea.
L’ingresso alla serata è libero.
“Sogni Astratti”, la personale di Gabriella Siciliano
Sabato 16 maggio alle 18 verrà inaugurata “Sogni Astratti”, mostra personale dell’artista Gabriella Siciliano. L’esposizione propone opere caratterizzate da pennellate materiche e colori fluidi che richiamano atmosfere oniriche e visionarie.
A presentare la mostra sarà Damiano Grassi. Nata a Gallarate, Gabriella Siciliano si è formata con Giacomo Luoni e Carmelo Todoverto e nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose mostre personali e collettive, oltre a collaborare con studi di architettura e realtà artistiche contemporanee.
La mostra sarà visitabile:
- giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19
- sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30
Un incontro letterario alla Coop di Busto Arsizio
Tra gli appuntamenti segnalati anche quello di giovedì 14 maggio alle 18 alla Coop di viale Duca d’Aosta, dove Laura Campiglio presenterà il libro “Il cuore è sempre a sinistra”, pubblicato da People.
L’incontro, organizzato in collaborazione con la Galleria Boragno, si concluderà con un momento conviviale offerto dal Comitato Soci.
Per informazioni sugli eventi è possibile contattare il numero 340-4233019.
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